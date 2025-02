Ukochany york zagryziony na spacerze. Właściciel szuka świadków

Jak skutecznie usunąć trudne plamy z tapicerki? Eksperci zdradzają sprawdzone sposoby

Brudna tapicerka to problem, z którym wcześniej czy później musi zmierzyć się każdy właściciel mebli czy samochodu. Rozlana kawa podczas porannego pośpiechu, sok z winogron wypadający z rąk dziecka czy błoto przyniesione na butach przez czworonożnego pupila - to tylko niektóre z codziennych sytuacji, które mogą zamienić naszą kanapę czy fotel samochodowy w prawdziwe wyzwanie do czyszczenia.