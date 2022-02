Łuków. Zmieniają rozkład jazdy autobusów, na wniosek mieszkańców

Pasażerowie nie muszą płacić za bilety, to miasto wzięło na siebie koszty zorganizowania transportu publicznego. Korekta rozkładu obowiązuje od poniedziałku.

Na linii Ł2 pierwszy kurs z ulicy Wereszczakówny w kierunku dworca PKP zaplanowano już o godz. 5. Natomiast ostatni autobus będzie odjeżdżać z dworca o godz. 20:45. Na linii Ł3 pierwszy kurs z ulicy Łapiguz zaplanowano o godz. 5:00. A ostatni autobus będzie odjeżdżać z ulicy Farfak o godz. 22:35.

– Te modyfikacje wynikają z monitów mieszkańców. Pewnie wszystkich nie uda się zadowolić, ale staramy się, by jak najwięcej osób korzystają z komunikacji publicznej – podkreśla burmistrz Piotr Płudowski.

O korektę rozkładu wnioskował też radny Arkadiusz Pogonowski (Alternatywa dla Łukowa): – Cieszę się, że burmistrz szybko zareagował. Ja zabiegałam o zmiany dla mieszkańców z osiedli Nowego Łukowa i Sienkiewicza. Chodziło o kurs poranny o 7.35 w kierunku dworca PKP oraz popołudniowy z PKP na Wereszczakówny – wylicza radny.

Ale mieszkańcy innych ulic, m.in. z osiedla Zbożowa, też proszą o kursy autobusów. – Mieszka tu bardzo dużo dzieci uczęszczających do szkół, przedszkoli i pomogłoby to wszystkim, chociażby w kwestii bezpieczeństwa, bo niestety dużym szczęściem trzeba nazwać przejście na drugą stronę ulicy przed torami, idąc od strony ulicy Zbożowej – zwraca uwagę jeden z mieszkańców tego osiedla. Przystanek znajduje się za torami. – Dla rodziców i dzieci byłaby to ogromna pomoc i udogodnienie, ale także dla osób starszych, które wracają z zakupów.

Miasto nie wyklucza kolejnych korekt w rozkładzie.

Przypomnijmy, że pierwszy autobus komunikacji miejskiej wyjechał na ulice tego 29-tysięcznego miasta 19 czerwca ubiegłego roku. Pilotażowo samorząd wprowadził dwie linie, jedną nad zalew Zimna Woda, a drugą na dworzec PKP. Uruchomienie transportu publicznego było obietnicą wyborczą burmistrza Piotra Płudowskiego. Za kursy odpowiada miejscowy PKS, a miasto rozlicza się z powiatem, który jest właścicielem spółki. W styczniu, samorząd uruchomił trzecią bezpłatną linię autobusową. Ł3 można dojechać z ulicy Łapiguz na ulicę Farfak. W 2021 roku, miasto wydało 200 tys. zł na bezpłatną komunikację, w tym roku na ten cel zabezpieczono prawie 800 tys. zł.