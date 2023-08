Znęcał się nad żoną od dawna. W końcu trafił za kratki

O zachowaniu tego mężczyzny policja była informowana. Przeciwko niemu prowadzono już postępowanie. Ale to go nie powstrzymało i w zeszłym tygodniu wszczął kolejną awanturę.

Oczywiście był wtedy pijany i agresywny. Wyzywał żonę, bił ją, wyganiał z domu. Ale ostatecznie po policyjnej interwencji to on go opuścił.

Noc spędził w policyjnym areszcie, a kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Policjanci i prokurator złożyli w sądzie wniosek o tymczasowy areszt dla 41-latka. I taka decyzja została wydana.

– Przypominamy - znęcanie się nad osobami najbliższymi to przestępstwo. Dlatego nie wahaj się, reaguj, powiadom - prokuraturę, policję, pomoc społeczną – podkreśla asp. szt. Marcin Józwik, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.