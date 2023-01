Dziś 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak będziemy grać w lubelskim

W niedzielę, już po raz 31. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem celem zbiórki jest wsparcie walki z sepsa, czyli zespołem objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Dlatego tak ważna jest szybka i dokładna diagnostyka. Leczenie trzeba rozpocząć w ciągu pierwszej godziny, bo każde opóźnienie o kolejne 60 minut zwiększa ryzyko zgonu o 8 procent.

WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. To niezwykle ważne, bo – jak wynika z najnowszych badań – w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

Od kilku tygodni już trwają internetowe aukcje, dochód z których przeznaczony jest na WOŚP. W sklepach kupować można orkiestrowe gadżety i wrzucać pieniądze w stojące przy kasach puszki. W akcję włączyły się też m.in. banki, które umożliwiają swoim klientom dołączenie się do akcji. Najważniejszym wydarzeniem jest jednak uliczna zbiórka.

Radość z pomagania

– W tym roku będę wolontariuszką już po raz trzeci – mówi Magdalena Ćwirta z Lublina. – To będzie wyjątkowy rok, bo oprócz chodzenia z puszką, zaangażowałam się też w pracę sztabu. To dla mnie wyjątkowo ważna akcja. Sama jestem chora na cukrzycę i korzystam ze wsparcia WOŚP. W ten sposób mogę przynajmniej częściowo mogę się za tę pomoc odwdzięczyć.

Ale wolontariusze dodają, że w ich działaniu jest też trochę egoizmu. Akcja pozwala ładować baterie.

– Tylko raz spotkałam się z negatywnym odbiorem. Idąca drugą stroną pani głośno pytała, po co i na co takie zbieranie. Nie wiem, czy był to komentarz rzucony w naszą stronę, czy głośno wylane żale. Poza tym przypadkiem odbiór jest zawsze niezwykle pozytywny. Jesteśmy odbierani z uśmiechem. Często zdarza się, że szczególnie starsze osoby, komentują, że specjalnie spacerują żeby spotkać wolontariusza. A najcudowniejsze są dzieci, które z ogromnym zaangażowaniem wrzucają pieniądze do puszki i są bardzo przejęte, gdy przyklejam im orkiestrowe serduszko. To daje ogromną radość! – opowiada Magdalena Ćwirta.

Joanna Chęckiewicz po raz trzeci założyła sztab WOŚP w Szkole Podstawowej Klonowic w Lublinie.

– Mamy aukcje internetowe, a przed feriami organizowaliśmy kiermasz ciast. Włączyło się wielu rodziców i uczniów naszej szkoły. Zbieraliśmy pieniądze do puszki więc nie wiemy ile ich jest, ale szacujemy że tylko podczas tego wydarzenia udało się zebrać ponad 2,5 tysiąca złotych – mówi Chęckiewicz. – W niedzielę na ulice Lublina wyjdzie 63 wolontariuszy z naszego sztabu. To przede wszystkim uczniowie, ale też chętni mieszkańcy miasta. Pieniądze zbierać będą w całym mieście. Nie mogą tylko wchodzić na tereny prywatne, chyba że zostaną zaproszeni.

Takich zaproszeń nie jest wiele, ale i tu znaleźć można bardzo pozytywne przykłady. Taką wspaniałą osobą jest ksiądz Kamil Wołyński z Parafii Polskokatolickiej w Żółkiewce i Zamościu, który wolontariuszy corocznie zaprasza do kościoła.

– Tak będzie także w tym roku! – zapowiada. – Tradycyjnie wolontariusze będą zbierać do puszek WOŚP zamiast tradycyjnej „tacy”. Uważam, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jednoczy wszystkich w kwestii pomocy chorym dzieciom.

– Chyba jednak nie wszystkich – nieśmiało protestuję.

– Rzeczywiście. Gdyby nie było przeciwników to świat byłby nudny – śmieje się ksiądz Wołyński i dodaje:

– Jeśli ktoś nie chce pomagać, to przynajmniej niech nie krytykuje.

LUBLIN

W Lublinie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już w sobotę, 28 stycznia w Felicity. Odbędzie się tam 13. edycja ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w wiosłowaniu dla WOŚP. W godzinach 10-18 każdy chętny będzie mógł przewiosłować 500 metrów i dołożyć tym samym swoją cegiełkę w rywalizacji miast. Pojedynek polega na zmobilizowaniu w trakcie 8 godzin jak największej liczby osób, a celem rywalizacji jest zbiórka pieniędzy na WOŚP.

W niedzielę WOŚP zagra w Galerii Olimp. W programie: * godz. 10 – Passa Passa Dance Studio * godz. 11 – Szkoła Rocka Lublin * godz. 12.30 – Bluelife-Art Krystyna Cugowska * godz. 14 – Zespół HeadShot Five * godz. 15.15 – imitacja wypadku * godz. 16.30 – Zespół CrossRoad * godz.18 – Łukasz Stafiński * godz. 18.30 – Zespół Muzyczny Power * godz. 20 – światełko do nieba.

Podczas Finału WOŚP zbierane będą też nakrętki na rehabilitację 10-letniego Kacpra Szydłowskiego.

W niedzielę, 29 stycznia WOŚP zagra też w Centrum Kultury w Lublinie. Warto odwiedzić będzie Salę Widowiskową (* godz. 13 – Szkoła Rytm i Melodia * godz. 14.20 – Swoo High * godz. 15.25 – Studio Wokalne Bluelife-Art Krystyny Cugowskiej * godz. 16.40 – UDS Dance Studio * godz. 17 – Seeking Dreams * godz. 18.10 – Aniela Bogusz * godz. 18.30 – Jakub Stasikowski & Martyna Sabak * godz. 19.50 – Monika Kowalczyk * godz. 20.50 – SamurajxSoulspicious). W Oratorium o godz. 12 pokaz Kwartet Żonglerski Sztukmistrzów, a o godz. 13.15 – otwarte warsztaty cyrkowe ze Sztukmistrzami.

Z kolei dla najmłodszych Pracownia Sztuczka przygotowała wspólne pieczenie pierników oraz zajęcia w ramach Klubiku Sztuczki (godz. 10-21 – Rezerwat Dzikich Dzieci – wystawa zbiorów sezonowych, godz. 13-18 – warsztaty z pieczenia pierników, godz. 13-20 – zajęcia w Klubik Sztuczka).

Zestaw filmów dwa razy (godz. 14 i 16) zaprezentuje też Kino CK. W programie pokaz filmów krótkometrażowych (The Roadie, Trąbka, Guy, Ptak bez nóg, Głos żółwia). Na plac przed CK w godz. 19:00-20:00 zaplanowano pokaz ogniowy Sztukmistrzów oraz światełko do nieba.

BIAŁA PODLASKA

Wielki finał WOŚP rozpocznie się o 17 na placu Wolności. Na scenie pojawi się m.in. Kinga Linkiewicz z zespołem, Kubson, Tomasz Rogalski. Nie zabraknie też pokazów tancerzy i zabawy z wodzirejem. Dodatkowo na miejscu rozstawi się strzelnica czy fotobudka. Również na placu odbędą się licytacje na rzecz WOŚP. O godz. 20. Na placu Wolności pojawi się światełko do nieba, ale nie będzie to pokaz fajerwerków, tylko pokaz na telebimie.

ŁUKÓW

Impreza WOŚP odbędzie się w amfiteatrze parku miejskiego. Początek od godz. 15. Wystąpią m.in. Skolim, Przyłu i Alicja Dziurdziak. W programie także: sprzedaż przedmiotów na rzecz WOŚP, kiermasz gadżetów, przejażdżki quadami z Bears Riders pomocy, zlot Fanów Audi oraz taniec z ogniem. Będzie też z Kamilem Dąbrowskim, sołtysem z Gołaszyna, znanym tiktokerem i youtuberem, który w żartobliwy sposób pokazuje scenki z codziennego życia. O godz. 20 Łuków rozjaśni symboliczne Światełko do Nieba.

RADZYŃ PODLASKI

Radzyński Ośrodek Kultury zaprasza w tym dniu na koncert, który rozpocznie się o godz. 15 w sali widowiskowo-kinowej przy ul. Jana Pawła II 4. Zaprezentuje się m.in. Szkoła Tańca Pawła Jabłońskiego „Dance ma sens”. Z koncertami wystąpią: Martin, Kamil Mitura, Jacek Musiatowicz i zespół Jeden Osiem L. Pomiędzy występami odbędą się licytacje gadżetów WOŚP oraz fantów przekazanych przez darczyńców.

MIĘDZYRZEC PODLASKI

O godz. 11 w hali Szkoły Podstawowej nr 3 rozpocznie się turniej piłki siatkowej chłopców „Trójka MOSiR CUP”, podczas którego do puszek będą zbierane pieniądze na WOŚP. Również o godz. 11 rozpocznie się też „Morsowanie dla WOŚP”, na które zaprasza Stowarzyszenie Elementum. Spotkanie odbędzie się na plaży ulicy Zahajkowskiej. Po rozgrzewce, którą poprowadzi Wiktor Waszczuk, zainteresowani wskoczą do wody. Członkowie stowarzyszenia będą zbierać datki do puszek. W zamian za hojność proponują bufet z ciastem, kawą, herbatą i zupą z kociołka. Za symboliczną wrzutkę do puszki będzie można skorzystać z sauny i bani. O godz. 17 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 rozpocznie się aukcja na rzecz WOŚP przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury.