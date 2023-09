Akademik, stancja czy wynajem mieszkania? Ceny w Lublinie coraz wyższe

Sprawdziliśmy, jakie możliwości ma osoba, chcąca przeprowadzić się tu na studia do Lublina.

Lubelskie uczelnie oferują miejsca w akademikach. To jedna z podstawowych możliwości, którą ma student. UMCS ma 9 domów studenckich, w których dostępnych jest łącznie 2300 miejsc. Do dyspozycji są pokoje 1 lub 2-osobowe. Cena za zakwaterowanie wzrosła o około 25 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Od października ceny będą wahać się od 555 zł za miejsce w pokoju 2 osobowym, do 1005 zł za pokój 1 osobowy.

Uczelnie przyjmują wnioski

– O przyznanie miejsca w Domach Studenckich naszej uczelni mogą ubiegać się studenci UMCS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, małżeństwa, w których jedno z małżonków jest studentem lub doktorantem UMCS, a także w przypadku posiadania wolnych miejsc, inne osoby – informuje Aneta Adamska, rzeczniczka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

6 września rozpoczęła się III tura składania wniosków o zakwaterowanie. UMCS spodziewa się, że po jej zakończeniu wszystkie miejsca zostaną rozdysponowane.

W przypadku Politechniki Lubelskiej ceny za akademiki są podobne. Kwota, którą trzeba zapłacić będzie jednak 8 proc. wyższa niż rok temu. Podwyżka wiąże się częściowo z remontami pokojów. Obecnie jeden z czterech domów studenckich jest remontowany. W związku z tym uczelnia miała do dyspozycji 3 akademiki z 810 miejscami. Za jedno miejsce w pokoju 2-osobowym student musi zapłacić 750 złotych, a już w 1-osobowym 1200 złotych. Pierwszeństwo do zajęcia miejsca mają studenci i doktoranci Politechniki, w szczególności ci uczący się w trybie stacjonarnym.

– Domy studenckie znajdują się na kampusie, więc studenci mają blisko do najważniejszych obiektów naukowych, dydaktycznych i sportowych. Życie w akademiku pozwala na kontakt z innymi młodymi. Równie ważna jest oczywiście cena. Koszt zamieszkania w akademiku jest niższy niż w prywatnym mieszkaniu –wylicza Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka Politechniki Lubelskiej.

Na ten moment wszystkie miejsca są już zarezerwowane, ale uczelnia rozpoczęła tworzenie listy rezerwowej. Lista zakwaterowanych zostanie opublikowana do 18 września.

Taniej już było

Są też studenci, którzy będą szukać mieszkań lub pokojów do wynajęcia. Ceny na rynku są mocno zróżnicowane. Za ponad 1000 złotych w jednym w biur nieruchomości da się wynająć kawalerkę, a w innym już tylko jeden pokój.

Przykład: w biurze nieruchomości ANMA, które nie wynajmuje pojedynczych pokojów, za kawalerkę w okolicach uczelni, w średnim standardzie trzeba zapłacić około 1500-2000 zł. W przypadku 2 pokojowego mieszkania jest to koszt około 1400-1500 zł, ceny 3 pokojowych zaczynają się od 1600 zł, a 4 pokojowych od 2000 złotych.

– Spora część studentów rozpoczyna poszukiwania już w czerwcu lub lipcu i rezerwują najem mieszkań w tym czasie. Wtedy stawki najmu są niższe, niż we wrześniu i jest zdecydowanie większa podaż ofert. Wynajęcie mieszkania poprzez biuro jest bezpieczniejsze. Często się słyszy o próbach oszustw i manipulacji, ale takie sytuacje nie mają miejsca, gdy klient korzysta z pomocy biura nieruchomości – tłumaczy Marcin Kuczyński z biura ANMA w Lublinie.

W biurze Prime Brokers oferują również wynajem pojedynczych pokojów: ich cena waha się od 1000 do 1200 złotych plus ewentualne dodatkowe koszty.

– Mówimy oczywiście o mieszkaniach o odpowiednim standardzie, te w standardach „PRL” są tańsze i co ważne jest ich coraz mniej na rynku. Obserwujemy stały trend wzrostu zapotrzebowania na mieszkania w lokalizacjach blisko uczelni i szkół. Coraz częściej studenci poszukują mieszkań 3-4 pokojowych z zamiarem wynajmu 1 pokoju. Wynika to cen, które w ostatnim czasie mocno poszły w górę – informuje Magdalena Pokropska z biura nieruchomości Prime Brokers w Lublinie.

Student ma również możliwość szukania stancji, czy mieszkania na własną rękę chociażby poprzez internetowe portale ogłoszeniowe. W tych ceny za stancję w zależności od standardu wahają się od około 600 do 1500 zł.