Oksana wróciła juz do domu. Do Polski przyjechała ostatniego dnia lutego 2022 roku. Dzieci poszły do szkoły. A jak zaczęły się wakacje, postanowili wracać do domu.

– Mieszkamy przy stolicy. Tam nie jest niebezpiecznie. Ale że u mnie jest maleńkie dziecko, to postanowiłam uciec. Ale nie ma bomb u nas, więc wróciłam. Sama teraz mieszkam z dzieckiem, bo mąż walczy. I brat walczy, i ojciec walczy. Tak trzeba. A my na nich czekamy – opowiada. – U nas jest dużo samotnych kobiet. Część czeka, ze mężowie wrócą. Części mężowie zabici już są. Do jednej mąż wrócił, ale nie ma ręki i nogi. Razem tak żyjemy obok siebie i są dni, że o wojnie się nie myśli. Tak było zwłaszcza w lecie. Teraz trudniej, bo prądu nie ma co jakiś czas. Ale staramy się, żeby było normalnie. Teraz u nas amerykański prezydent był. Jak on się nie bał przyjechać, to my się nie boimy żyć. Zresztą z wojną to już będzie u nas koniec, bo pomaga nam cały świat. Pomagali nam Polacy w Polsce, a teraz wszyscy nam pomagają tutaj. Nigdy przez ten rok nie byliśmy sami.

Nie boisz się, że wojna potrwa jeszcze wiele lat?

– Ja myślę, że to będzie koniec. Ale jakby było źle, to ja też mam plan. Najpierw przyjadę do Lublina. Ja wiem, że tam dobrzy ludzie będą i na dworcach, i w mieszkaniach. A potem jak będzie trzeba to pojadę do Kanady. Tam dużo już od nas ludzi bezpiecznych. Ale to tak sobie czasami tylko myślę, bo ja wiem, że to już koniec wojny będzie.

Zaproszenie na kawę

Tamara chciałaby na stałe zostać w na Śląsku, gdzie teraz mieszka.

– Ja jestem sama. Męża już nie mam, a dzieci nigdy nie mieliśmy. Byłam nauczycielką. Uczyłam rosyjskiego w niedalekości Doniecka – opowiada. – U nas było niebezpiecznie, pracy już nie było, samoloty latały, więc wyjechałam. W Lublinie mieszkałam w hali w szkole. Tam było bardzo źle. Było ciepło, bezpiecznie, było jedzenie, ale były polowe łóżka. Było cały czas światło. Było głośno, a dla mnie bardzo ważne jest, żeby tak być samemu i o swoim życiu decydować. Przez lata tak żyłam. Miałam jeden pokoik z kuchnią w bloku, a tu była ta straszna hala.

Żeby uciec od ludzi kobieta wychodziła na osiedle i siadała na ławce. Wspomina, że tak siedziała żeby być po prostu sama, z dala od ludzi.

– Pogoda nie była dobra. Wiało, padało ale wolałam to – mówi. – I tak trafiła na panią Kasię. Ona spytała co tak siedzę, na kawę zaprosiła. Okazało się, że ona też nauczycielka, tylko matematyki. Zrozumiała mnie. I wysłała mnie do swojej rodziny na Śląsk. Teraz pracuje w fabryce. Na zmiany pracuje, ale jest mi bardzo dobrze. Wynajmuje pokoik w mieszkaniu, w którym żyją sami Ukraińcy. Też są różni. Czasem jest głośno, czasem coś mnie denerwuje, bo talerzy nie pomyją, ale wtedy się zamykam w pokoju i jestem u siebie. Jestem szczęśliwa, bo nie mam bliskich więc nie martwię się, że ich wojna zrani.