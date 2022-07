Zdobywa nagrody na europejskich konkursach. Kingę wyróżnia nie tylko muzyczny talent

9 A A

Kinga Linkiewicz na międzynarodowym festiwalu w Lloret de Mar w hiszpańskiej Katalonii zdobyła pierwsze miejsce. – Zaśpiewałam „Every breath you take” zespołu The Police oraz „Titanium” Davida Guetty. Najtrudniejszy jest właśnie ten dobór repertuaru, bo pod każdy festiwal trzeba dobrać inną piosenkę, która odpowiednio wpasuje się w klimat – tłumaczy 20-latka. (fot. Archiwum prywatne)

Jak śpiewa, to tak, że wygrywa zagraniczne festiwale. Jak studiuje, to najlepiej na uczelni i dostaje za to stypendium. 20-letnia Kinga Linkiewicz przekonuje, że znajduje jeszcze czas wolny i pomaga wtedy rodzicom w prowadzeniu karczmy.

