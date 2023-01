Licytacje WOŚP z lubelskiego: kolacja z politykiem, paznokcie i nocleg w domku na drzewie

W tym roku WOŚP zagra już po raz 31. Celem jest wsparcie walki z sepsa, czyli zespołem objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Dlatego tak ważna jest szybka i dokładna diagnostyka.

Leczenie trzeba rozpocząć w ciągu pierwszej godziny, bo każde opóźnienie o kolejne 60 minut zwiększa ryzyko zgonu o 8 procent. Dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń. To niezwykle ważne, bo – jak wynika z najnowszych badań – w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów. W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie.

– Jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana – uważają organizatorzy akcji. – Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Wyjątkowe chwile

Tradycyjnie najwięcej emocji budzi zbiórka uliczna prowadzona podczas Wielkiego Finału WOŚP. Ale w akcję zbierania funduszy włączyć można się już dziś biorąc udział w „31. Finale WOŚP – Chcemy wygrać z sepsą!” na portalu allegro.pl. Znaleźć można tam ponad 26 tys. ofert z całej Polski. 440 pochodzi z naszego województwa. Licytacja obejmuje wszystko od książek, przez płyty, kawy ziarniste, wosk do samochodów po rękodzieło. Jednak najwięcej, bo blisko 100 licytacji zaliczono do kategorii „wyjątkowe chwile”. Co można znaleźć na tej liście?

– W naszym gabinecie specjalizujemy się w wykonywaniu zabiegów z zakresu masażu leczniczego, masażu relaksacyjnego, mobilizacji, terapii wisceralnej, suchego igłowania, masażu twarzy oraz pakietów Day Spa. Pomimo iż, nasz gabinet nie ma jeszcze „roczku”, to odkąd pamiętamy ideały przyświecające Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zawsze były nam bliskie. Dlatego też, postanowiłyśmy, że musimy zagrać po raz pierwszy z Orkiestrą Jurka Owsiaka – piszą Paulina i Monika z „Fizjonautyki. Strefy Fizjoterapii i Masażu” z Lublina. Na licytację wystawiają 1,5-godzinny zabieg, w skład którego wchodzi peeling solny oraz masaż całego ciała świecą kwiatową. Najwyższa zaproponowana cena to 255 zł (wszystkie kwoty licytacji sprawdzaliśmy w czwartek o godz. 12 – red.).

Zresztą w ramach WOŚP przygotowano niezwykle wiele licytacji, których wygranie pozwoli na zmianę wizerunku lub jego metamorfozę. Szkoła Podstawowa Klonowic wystawiła na aukcję m.in. manicure hybrydowy z przedłużaniem w ReWelka Nails w Lublinie (50 zł), a Sztab 5735 Tarnogród – bon na makijaż okolicznościowy, który podarowały na rzecz WOŚP Joanna Drzał i Martyna Śmieciuch (54 zł). Więcej, bo 202,50 zł zaoferowano dotychczas żeby Duet Drzał – Śmieciuch zdradziły tajniki makijażu codziennego i imprezowego.

Bełżyckie Zombie Tato oferuje wykonanie tatuażu (212 zł).

Aktywnie, czyli zdrowo

W ramach licytacji WOŚP dostępne są także karnety na siłownię „Haryzma” w Bełżycach ważne do 3 marca. Nikt ich jeszcze nie licytuje, więc ceny zaczynają się od symbolicznej złotówki. Z taką samą kwotą można włączyć się też w licytację wystawionego przez bełżycki sztab WOŚP vouchera na przejazd bryczką lub trzech lekcji jazdy konnej. Osoby lubiące aktywnie spędzać wolny czas mogą wylicytować też spływ kajakiem po rzece Wieprz przekazany przez Mariusza Szymańskiego właściciela P.H.U. Relaks (20 zł).

– To już mój 16 rok przygody ze sportami sztuk walki, a dokładniej karate. Przez te kilkanaście lat treningów nauczyłam się, że nie ma lepszego „odstresowacza” niż sport. Dlatego z wielką chęcią podzielę się z Tobą moją wiedzą merytoryczną jak i praktyczną związaną z karate. Jeśli nigdy nie próbowałeś/aś sportów walki, a chciałbyś/chciałabyś trochę się poruszać, pokopać i pouderzać w tarcze, to jest właśnie licytacja dla Ciebie. Możesz wesprzeć wspaniała akcje charytatywna, a dodatkowo zrobić coś cudownego dla własnego ciała – uwolnione endorfinki zrobią swoje – Natalią Kaleta, zawodniczka sekcji karate AZS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zachwala swoją aukcję, na której wystawiła trening dla dwóch dorosłych osób (30 zł).

10-krotne wejście na dwugodzinną sesję w komorze normobarycznej dla jednej osoby w Białej Podlaskiej wylicytować można już za 20 zł.

Mniam mniam

Z włączeniem się w WOŚP-owe licytacje problemów nie będą mieli także miłośnicy pyszności. Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu oraz Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu zapraszają do udziału w licytacji voucher na dowolną pizzę oraz dwóch napojów przekazanych przez Wojciecha Chmiela właściciela JO CHCA PUB w Zwierzyńcu (aktualna cena 5 zł). Tort okolicznościowy zobowiązała się przygotować Anna Borowiec (93 zł). Pizzerii Kameleon we Włodawie zaprosi na „Romantyczną kolacje dla dwojga” (105 zł). Restauracja Włoski Wół ze Zwierzyńca na licytację przekazała voucher na deskę szwagra i dwa dowolne napoje (125 zł), a restauracja Numazu Sushi & Thai zaprasza na wyjątkową kolację ,,no limit" do swojego lokalu w Białej Podlaskiej lub w Łukowie (212 zł).

Zdjęcie czy portret?

W licytacjach znaleźć można też wiele perełek. 16 zł to najwyższa cena voucher na personalizowaną książeczkę sensoryczną dla dzieci wykonaną z filcu wysokiej jakości oraz bawełny z atestem. 50 zł na ta chwilę kosztuje bilet dwuosobowy na wyprawę terenową (birdwatching) „Rajskie ptaki pól i łąk” organizowaną przez Akademię Przyrodniczą na Roztoczu (wartość tego vouchera to 300 zł).

DB Studio z Opola Lubelskiego w ramach 31. Finału WOŚP zaprasza do licytacji sesji zdjęciowej (do wyboru: sesja urodzinowa, noworodkowa, narzeczeńska, ciążowa, rodzinna, portretowa lub wizerunkowa), którą można wykonać w studiu lub w plenerze. Aktualna cena to 150 zł.

Kto woli obrazy może wylicytować voucher na wykonanie portretu jednej osoby lub pary, rysowany ołówkiem ze zdjęcia w formacie A4 (158 zł). A kto muzykę, może spróbować wygrać wyjątkowy koncert walentynkowy od artystów z Białej Podlaskiej (275 zł). W ich gronie znajdują się m.in. osoby znane z programów The Voice Of Poland, Szansa na Sukces, The Voice Kids, Idol Polska oraz aktorzy Teatru Muzycznego Roma.

– 14 lutego zagościmy na ekranie wskazanej przez Ciebie osoby prywatnej lub publicznie i słowami muzyki pomożemy Ci wyrazić twoje uczucia względem Twojej walentynki – reklamują się artyści, – Ty jesteś reżyserem koncertu, zrobimy to tak to sobie wyobrażasz śpiewając ze wszystkich stron Polski, a nawet spoza jej granic. To może być Wasz wieczór wspomnień lub pomysł na oświadczyny.

Atrakcyjnie zapowiada się także godzinna przejażdżka kabrioletem Mercedesem SL W107 z 1978 roku (jako pasażer) po okolicach Nałęczowa i Kazimierza Dolnego (315 zł). A jeśli będziemy już w tamtej okolicy to wylicytować można także dwa noclegi w jednym z szałasów na drzewach w Zaborzu (ok 10 km od Kazimierza Dolnego) – 400 zł.

Angielski kontra hiszpański i spotkania z politykami

Z WOŚP gra też Emerald English z Łukowa, który na licytację wystawił roczny kurs języka angielskiego do wykorzystania w roku szkolnym 2023/24 (od października do czerwca) dla dzieci od 7 do 18 lat. Oczywiście mowa o zajęciach w grupie odpowiedniej do poziomu zaawansowania (425 zł).

Szkoła Języka Hiszpańskiego Dialogo wystawiła natomiast voucher na semestralny kurs języka hiszpańskiego dla dorosłych na wybranym poziomie uprawniający do uczestnictwa w grupowym kursie (maksimum 12 osób) języka hiszpańskiego stacjonarnie lub online: 465.

Na lubelskich licytacjach najdroższe w tej chwili są jednak spotkania ze znanymi osobami. Rekordy bije spotkanie z senatorem Jackiem Burym (1350 zł)

– Z przyjemnością spotkam się ze Zwycięzcą aukcji oraz osobiście wręczę mu gadżety na spotkaniu, podczas którego będzie okazja do napicia się kawy/herbaty, a także do porozmawiania o polityce i nie tylko. Zagrajmy razem dla WOŚP! – namawia senator.

Niewiele mniej, bo 1225 zł zapłacić trzeba w tej chwili na spotkanie z poseł Joanną Muchą, wspólne zwiedzania Sejmu i obiad w Restauracji Sejmowej.

– Od niemal pięciu lat zapraszam do udziału w Business Riderze ludzi związanych z biznesem, inwestorów, rentierów, deweloperów. Występują Ci, których sukces może inspirować innych i Ci, których wiedza może pomóc innym budować swój biznes. Zawsze sam dobieram rozmówców – no, prawie zawsze. W tym roku oddaję Wam stery: możecie wylicytować udział w programie Business Rider, a przy okazji zagrać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! – pisze Daniel Siwiec, który od 12 lat zajmuję się zarabianiem na nieruchomościach, a jego kanał na YouTube zebrał ponad 94 tysiące subskrybentów i ponad 11,2 miliona wyświetleń.

Za udział w programie, co łączy się przejażdżką samochodem Lamborghini Urus (na siedzeniu pasażera) oraz rozmowę mentoringową o nieruchomościach i szeroko pojętym biznesie, trzeba zapłacić tysiąc złotych.

600 zł to najwyższa cena do tej pory za spotkanie w gmachu Sejmu z Riadem Haidarem, posłem, lekarzem neonatologiem i szef Sztabu WOŚP w Białej Podlaskiej. 512 zł to najwyższa dotychczas kwota zaoferowana za spotkanie w sejmie z poseł Sylwią Buźniak, współprzewodniczącą Nowej Lewicy w woj. lubelskim.

Z kolei Wojciech Panas, wielokrotny medalistę mistrzostw Polski, Europy i Świata oferuje voucher na lot widokowy motoparalotnią (177 zł). Małgorzata Michalska – Nakonieczna, z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza dzień w roli prorektora tej uczelni (165 zł).