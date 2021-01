Lubelscy restauratorzy apelują o wsparcie, bo sami już sobie nie radzą

Staram się ich wspierać

O wparcie prosi też pub Publika.

– Bywało różnie: ciężko, dobrze, wesoło, nie raz mieliśmy już tak zwany nóż na gardle, ale nie poddawaliśmy się 17 lat! Przeżyliśmy wspólnie kawał czasu, daliśmy radę, dzięki Wam i dla Was. Czas pandemii jednak daje nam się ostro we znaki, pierwszy lockdown – ciężko, ale z myślą na szybki powrót do minimalnej rzeczywistości udało się. Niestety kolejne zamknięcie na tak długi okres jest dla nas zaskoczeniem, czynsz (niestety opłaty na Starym Mieście nawet po obniżce na czas obostrzeń są nadal wysokie) i wszelakie inne obciążenia związanie z prowadzeniem Publiki (koncesja za alkohol, obowiązkowa wymiana kas fiskalnych, itp.) przerastają nas, a nijaka pomoc od rządu i brak możliwość uzyskania pomocy z innej strony stawiają nas w ciężkim położeniu. Obawiamy że się tym razem tzw. „powrót” może być bardzo ciężki. Nigdy nie spodziewaliśmy się że będziemy kiedykolwiek w takiej sytuacji, ale chcielibyśmy przetrwać dla Was, dla nas, a nie ma się co oszukiwać sami nie damy już rady, dlatego na bok wstyd i wyrzuty, po prostu prosimy Was o pomoc. Chcemy się z Wami spotykać i wspólnie świętować nasze 18 urodziny – napisali właściciele na stronie zbiórki.

Apel został zauważony. Firma prosiła o 10 tys. zł. Ma już ponad 12 tys.

– To trzecie lubelska restauracja, którą wsparłem – mówi anonimowy darczyńca z Lublina. – Przez kilkanaście lat prowadziłem własną działalność gospodarczą i wiem, jak wiele trudu wkłada się w budowanie własnej firmy. Traktuje się ja jak własne dziecko. Moja firma upadła, ale chyba właśnie dlatego rozumiem, co mogą czuć właściciele restauracji. Staram się ich wspierać. W czasie Covidu mam zmniejszone zarobki i wiele dać nie mogę, ale kiedy widzę ogłoszenie restauracji, do których chodziłem nie mogę być obojętny. Najbardziej boję się sytuacji, że takich ogłoszeń będzie coraz więcej, a klienci nie będą w stanie pomóc wszystkim. Wtedy nasze ulubione miejsca upadną, a to będzie oznaczało, że po epidemii nasze życie nie będzie już takie samo.