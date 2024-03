Magiczny kiosk z kasetami w Lublinie

Wystawa doskonale się wpisuje we współczesny trend powrotu do brzmień analogowych.

Stąd rosnąca z roku na rok popularność płyt winylowych.

Jak wynika z dorocznego raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Nagraniowego (RIAA), sprzedaż płyt winylowych za oceanem osiągnęła poziom 41 mln sztuk, a CD: 33 milionów.

Jest to sytuacja bez precedensu ponieważ po raz pierwszy od 1987 roku winyle pokonały CD.

Drugą młodość przeżywają kasety magnetofonowe, których sprzedaż też rośnie.

Jak podaje serwis Muno.pl w 2021 r. na Wyspach Brytyjskich odnotowano wzrost sprzedaży kaset w Wielkiej Brytanii. Był to pierwszy taki przypadek od 19 lat. Jakie kasety Brytyjczycy kupowali najczęściej? Olivia Rodrigo „Sour”, Dave „We’re All Alone In This Together”, Lana Del Rey „Chemtrails Over The Country Club”, Queen „Greatest Hits”, Coldplay „Music Of The Spheres”, Wolf Alice „Blue Weekend”, Billie Eilish „Happier Than Ever”, Elton John „The Lockdown Sessions”, Demi Lovato „Dancing With The Devil: The Art Of Starting Over”.

– W mojej opinii cały ten trend wynika z uwielbienia dla czegoś, co już było, a ponownie wraca. 10 lat temu powrócił do łask winyl czy tym razem będziemy mieli wielki powrót kasety magnetofonowej? To się okaże – ocenia Sławomir Księżniak. Coraz więcej rodzimych wykonawców decyduje się wydać swoją muzykę również na kasetach magnetofonowych czego przykładem jest lubelski zespół Dopelord, Wczasy, Mgła, Sorry Boys, The Dog i wielu innych.

Nowa, zafoliowana kaseta w sklepie internetowym Pasażer Zine&Records to wydatek od 10 zł do 50 zł i więcej. Na rynku kolekcjonerskim, najbardziej wartościowe (pierwsze wydania, niezniszczone) egzemplarze potrafią kosztować kilkaset złotych. Kaseta kupowana na koncercie często jest droższa od płyty CD.