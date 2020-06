Minister poleca Kinoholika. Blogerka z Międzyrzeca Podlaskiego doceniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

• Jak powstał blog „Kinoholik”?

- Jako czternastolatka, założyłam swoje pierwsze konto na portalu Filmweb. Lata mijały i uznałam, że potrzebuję swojego miejsca do dzielenia się pasją. Tak w 2016 roku założyłam na Facebooku stronę „Kinoholik”. Chciałam mieć własną przestrzeń, gdzie będę mogła publikować materiały w ulubionej formie. To jednocześnie miejsce, gdzie mogę porozmawiać z innymi o kinie i filmach. Taka forma bloga na Facebooku daje łatwy i szybki sposób komunikowania się z innymi ludźmi. Zawsze można też poznać nowych znajomych.

Na przykład, podczas ubiegłorocznego festiwalu Transatlantyk, przywitała się ze mną jedna z czytelniczek bloga. Mogłyśmy wtedy porozmawiać twarzą w twarz, podzielić się refleksjami na temat obejrzanych projekcji. Z kolei z inną czytelniczką Kinoholika wybieram się na koncert. Planuję też zorganizować zlot Kinoholików w jednym z większych miast.

• Skąd takie zainteresowania?

- Kinem interesowałam się już od wczesnego dzieciństwa. Zaczęło się od bajek w telewizji, choćby na kanale Cartoon Network. Pamiętam, że po obejrzeniu filmu „Park Jurajski” zapragnęłam zostać archeologiem jak dr Alan Grant. Moje dzieciństwo to były czasy filmów na VHS. Blisko swojego domu rodzinnego miałam wypożyczalnię takich kaset. Starsze rodzeństwo oglądało bardzo dużo różnych filmów, dzisiaj uważanych za klasyki kina. A ja dołączałam do tych domowych seansów.

Świat w filmie zawsze wydawał mi się bardziej pociągający, magiczny. Dorastałam razem z bohaterami ulubionych seriali, identyfikowałam się z nimi, przeżywałam to, co działo się w ich życiu. To zainteresowanie trwa do dzisiaj.

• Ulubieni twórcy i filmy?

- Reżyserzy, którzy swoimi filmami zawrócili mi w głowie to: Luis Bunuel, Jim Jarmush, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Michael Haneke, Kim Ki Duk i Tim Burton. Nie dzielę filmów na gorsze lub lepsze. Po prostu albo coś mi się podoba, albo nie. Nałogowo oglądam hiszpańskie thrillery typu „Słodkich snów”, „Oczy Julii”, „Od słów do śmierci” czy „Ciało”.

Są też takie serie filmowe, które z pewnością będę oglądać jako starsza pani. To na przykład „Powrót do przyszłości” czy „Władca pierścieni”. Ale zdarza się, że razem z rodziną oglądamy „Kevin sam w domu „. To nasza świąteczna tradycja.

• Kinoholik nie jest typowym facebookowym fanpage’em...

- Każdy fanpage filmowy czymś się różni. Moim priorytetem jest pisanie oraz informowanie o ciekawych premierach kinowych. Skupiam się na kinie oraz filmach, ale i nie tylko. Uważam, że różne sfery życia ludzi, światopogląd, preferencje także te polityczne, religijne czy muzyczne łączą się z kinematografią.

Na blogu przybliżam swoje spojrzenie na świat kina. Można u mnie znaleźć recenzje, opisy, newsy filmowe, wywiady, reportaże z festiwali, a nawet memy. Przede wszystkim piszę prawdę, nie patrzę na oceny zagranicznych krytyków. Jeżeli coś mi się podoba, to chwalę, a jeżeli nie, to krytykuję. A co najważniejsze, w przystępnym stylu dla szerokiego odbiorcy.