Motor Lublin i Górnik Łęczna zaczynają sezon w Fortuna I Lidze

Dla piłkarzy z Łęcznej będzie to drugi sezon z rzędu na pierwszoligowym froncie. Poprzednią kampanię Górnik zakończył na 12 miejscu i zapewnił sobie utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym. Natomiast Motor, by zagrać w Fortuna I Lidze przeszedł drogę „z piekła do nieba”. Kiedy drużynę jeszcze jesienią zeszłego roku obejmował Goncalo Feio zastępując na stanowisku trenera Stanisława Szpyrkę, klub okupował ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

Jednak po zakończeniu sezonu zasadniczego żółto-biało-niebiescy rzutem na taśmę wywalczyli miejsce w barażach o awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. A w nich najpierw pokonali na wyjeździe Kotwicę Kołobrzeg, a następnie wygrali w Olsztynie po rzutach karnych z tamtejszym Stomilem.

Dzięki temu Motor wrócił na drugi szczebel rozgrywkowy w Polsce po długich 13 latach tułaczki (ostatnio lubelski zespół grał na tym poziomie w sezonie 2009/2010) – najpierw przez długie lata rywalizując w trzeciej lidze, a następnie przez dwa sezonu na poziomie drugiej ligi.

Trener znów na świeczniku

Powiedzieć, że letni okres przygotowawczy w Lublinie to był czas bardzo burzliwy i napięty, to nic nie powiedzieć.

O temperamencie trenera Feio wiadomo było już od dawna. Po meczu z GKS 1962 Jastrzębie media w Polsce rozpisywały się na temat rzekomego obrażania rzecznik prasowej Pauliny Maciążek, a także o tym, że portugalski szkoleniowiec rzucił w prezesa Pawła Tomczyka kuwetą na dokumenty. Szkoleniowiec otrzymał od Komisji Dyscyplinarnej karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych. Został też zdyskwalifikowany na rok, ale w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo miał przeprosić zarówno Maciążek, jak i Tomczyka.

Jak informował portal weszlo.com obie strony odwołały się jednak od tych decyzji. Feio przekonywał, że kara jest zbyt surowa. Z kolei były prezes klubu z Lublina miał domagać się wyciągnięcia zdecydowanie większych konsekwencji w stosunku do trenera, a przede wszystkim dyskwalifikacji.

12 lipca zgodnie z zapowiedziami Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN zajęła się sprawą. – Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN zdecydowała, że sprawa zachowania trenera Feio wobec byłego prezesa Motoru Pawła Tomczyka i byłej rzecznik Pauliny Maciążek wróci do Komisji Dyscyplinarnej – poinformował w mediach społecznościowych Maciej Wąsowski z „Weszło”. Komisja przychyliła się do wniosku Tomczyka, a oddaliła odwołanie trenera Motoru jako bezzasadne. Co więcej, uznała również, że zdarzenie z marca miało związek z zawodami sportowymi, a to również kiepska wiadomość dla szkoleniowca z Portugalii.

– To oznacza zmianę kwalifikacji czynu i najprawdopodobniej nową karę. Do sprawy włączone zostały również nowe zeznania i dowody. KD PZPN uznała, że zachowanie wobec Pauliny Maciążek miało charakter nie tylko werbalny, ale również psychiczny – napisał z kolei Dominik Wardzichowski, dziennikarz portalu sport.pl.

Media zgodnie informują jednak, że na razie nie wiadomo, kiedy Komisja Dyscyplinarna PZPN miałaby ponownie rozpatrywać sprawę trenera Motoru. A warto przypomnieć, że to nie jedyna kwestia w jakiej w roli głównej wystąpił Portugalczyk. Pierwszego lipca żółto-biało-niebiescy mieli rozegrać mecz sparingowy z Górnikiem Łęczna. Do spotkania jednak nie doszło, bo kontrakt Feio wygasł 30 czerwca i nie został przedłużony. W efekcie do gry kontrolnej nie doszło, a w mediach ruszyła kolejna lawina spekulacji. Zakończyły się one drugiego lipca kiedy klub poinformował o przedłużeniu umowy z Portugalczykiem.

– Po sprawdzeniu wszystkich kropek i przecinków w umowie możemy z dumą ogłosić, że Trener Goncalo Feio zostaje na kolejny sezon z Motorem – napisano w żartobliwym tonie na klubowym profilu na facebooku. Nie zmieniło to jednak faktu, że było to już kolejne na przestrzeni ostatnich miesięcy poważne zawirowanie w ekipie. A jak się okazało nie był to jeszcze koniec. Tuż przed obozem gruchnęła wiadomość o konflikcie Feio z wieloletnim kierownikiem drużyny Dariuszem Baryłą, który w ostatniej chwili miał zrezygnować z wyjazdu z drużyną na obóz do Kielc. Ta kwestia również została jednak z czasem wyjaśniona, bo Baryła pojawił się na przedsezonowej sesji zdjęciowej drużyny i nadal pełni swoją funkcję.