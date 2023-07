Wakacyjny przewodnik Dziennika. Józefów – mekka dla rowerzystów

– Nasza autorska mapa, przygotowana przez sekretarza gminy Roberta Rabiegę, który też aktywnie działa w Józefowskiej Kawalerii Rowerowej jest zatytułowana „Józefów – rowerowa stolica Roztocza”. I nie ma w tym przesady. My naprawdę tą stolicą jesteśmy – mówi z przekonaniem Kinga Tuszyńska, inspektor d.s. turystyki w Urzędzie Miasta i Gminy Jóżefów, która w wakacje pracuje w Punkcie Informacji Turystycznej zlokalizowanej w centrum miasteczka, na rynku.

I wyjaśnia skąd ten tytuł. Przyznaje, że Józefów nie jest aż tak popularny jak np. Zwierzyniec, Krasnobród czy Susiec, choć równie pięknie położony wśród roztoczańskich lasów.

– Nasz główny atut jest taki, że znajdujemy się w centrum. Od nas można kilkunastokilometrowymi szlakami dojechać przez Floriankę do Zwierzyńca, także do Suśca, a nawet Narola położonego już na Podkarpaciu – zachęca Tuszyńska.

I proponuje, aby pobyt w Józefowie rozpocząć od wizyty w PIT, który przez całe lato jest otwarty w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 10 do 14. – Wszelkie informacje dotyczące atrakcji Józefowa, także opis przebiegu tras są do pobrania na naszej stronie internetowej, ale w punkcie za symboliczną złotówkę jest do kupienia w wersji papierowej ta właśnie nasza unikatowa mapa. Poza tym oferujemy również wiele innych darmowych materiałów, folderów. Mamy też w ofercie różne pamiątki i gadżety. No i oczywiście przede wszystkim służymy pomocą i radą w sprawie organizacji pobytu – zapewnia Kinga Tuszyńska.