Mediolan w rytmie silników. Korespondencja własna z wystawy motocyklowej EICMA

Z pewnością znakiem czasu jest wkradająca się elektryczność, a tu najlepszym przykładem są motocykle marki Zero, ale i hybrydowe modele Kawasaki. Jednak w przeciwieństwie do przemysłu samochodowego dzieje się to z opóźnieniem i właśnie tutaj prawdziwi petrolhedzi mogą jeszcze czuć się jak w domu – czyli czuć zapach mocy, prawdziwych koni mechanicznych wydobywanych ze spalinowych silników oraz adrenalinę. Choć w przypadku skuterów coraz więcej i więcej kilowatów nie mówiąc już o wspomaganych elektrycznymi silnikami rowerach.

W przypadku Włochów można użyć sformułowania, że pojadą na wszystkim, co ma dwa koła, widać że kochają motocykle, pasjonują się nimi i pewnie dlatego wystawa EICMA ma miejsce we Włoszech. Choć my nie pozostajemy w tyle, bo polski rynek motocyklowy z roku na rok staje się coraz większy.