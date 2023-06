Nie masz tego dokumentu? Od 1 lipca rosną kary

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Nawet dzień zapomnienie słono kosztuje. Przypomnijmy, że naliczania opłaty karnej zależy od długości przerwy w OC. 1 lipca do 31 grudnia 2023 kara za brak OC wyniesie od 1440 do 7200 zł w przypadku samochodu osobowego. Kara za zwłokę w opłaceniu OC do 3 dni wyniesie 1440 zł, od 4 do 14dni – 3600 zł, powyżej 14 dni – 7200 zł.

– W województwie lubelskim, co roku wykrywamy przynajmniej kilkanaście tysięcy przypadków, w których dany pojazd nie posiadał ważnego OC przez jakiś okres w ciągu roku kalendarzowego – mówi Damian Ziąber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.