Państwo dopłaci do zakupu samochodów elektrycznych. Kto i ile może dostać?

Program dopłat do samochodów elektrycznych podzielono na trzy panele: „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber”. Realizuje go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Najwięcej dopłacimy do zakupu elektrycznych aut dostawczych, do 70 tys. zł, oraz taksówek – do 25 tys. zł. Ma to przynieść największe efekty ekologiczne, gdyż te auta mają największe przebiegi roczne – mówi Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

„Zielony samochód” to dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego. Do rozdysponowania jest 37,5 mln zł. Osoby fizyczne mają szansę na dotacje do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15 proc. kosztu zakupu. Cena nabycia auta nie może przekroczyć 125 tys. zł. Budżet nowego programu pozwoli na dofinansowanie zakupu 2 tys. elektrycznych aut.

– Opel corsa-e to pierwszy w pełni elektryczny opel. Dzięki rządowym dopłatom, jazda bezemisyjnym autem ma szansę rzeczywiście stać się dostępna dla polskich klientów – ocenia Aleksandra Kuniszyk z Energozamu, regionalnego dealera Opla.

Corsa-e Edition oferowana jest w cenie katalogowej 124 490 zł, dzięki czemu spełnia kryteria dofinansowania. Ale na razie nie sprzedał się jeszcze ani jeden taki opel w naszym regionie.

Na większa dopłatę mogą liczyć beneficjenci programu zakupu elektrycznego samochodu dostawczego. Rząd przeznaczył na to 70 mln zł, które trafią do kieszeni przedsiębiorców zdecydowanych na zakup elektrycznych samochodów dostawczych. W sumie będzie można dofinansować 1 tys. takich inwestycji.

Z kolei na panel Koliber – taxi dobre dla klimatu – zarezerwowano 40 mln zł na wsparcia zakupu lub leasingu 1000 elektrycznych taksówek oraz takiej samej liczby ładowarek domowych. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie zakupu samochodu i montażu punktu ładowania do 150 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 26 czerwca do 31 lipca.

Pojazdy elektryczne zarejestrowane w Lublinie

• 83 samochody osobowe

• 74 trolejbusy

• 61 motorowerów

• 5 motocykli

• 4 samochody ciężarowe

• 2 samochody specjalne inne

• 1 autobus.