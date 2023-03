Powiat puławski. Poprawią kolejny fragment drogi do Janowca

Przez ostatnie lata podróże z Puław do Janowca były nie tylko niekomfortowe, ale i niebezpieczne. Powodem takich „warunków” jazdy była jakość nawierzchni oraz ubytki na drodze powiatowej.

Przełom nastąpił w zeszłym roku, kiedy powiat pozyskał 15 mln zł dotacji z „Polskiego Ładu" co pozwoliło rozpocząć kompleksowy remont ok. 12-kilometrowego odcinka z Sadłowic do Janowca i położonych dalej Janowic.

W tym roku przetarg na przebudowę własnego odcinka drogi d Janowca, czyli ponad 2-kilometrowy fragment z Góry Puławskiej do Sadłowic, ogłosił Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Zgodnie z projektem wykonawca musi wymienić asfaltową nawierzchnię drogi i poprawić istniejące przepusty. O kontrakt walczą dwie firmy z Kraśnika. Konsorcjum PBI Infrastruktura i PBI WMB zaoferował niecałe 2,1 mln zł, z kolei ich konkurenci z Wod-Budu - 2,9 mln zł.

Faworytem jest więc PBI, które odpowiadało także za remont wspomnianej drogi powiatowej. ZDW na całe zadanie przeznaczyło 2,4 mln zł.

Jeśli wszystko pójdzie po myśli zarządu dróg, odcinek do Sadłowic w ramach DW 743 powinien być gotowy za kilka miesięcy. Trochę dłużej kierowcy poczekają na remont ostatniej części trasy do Janowca, czyli ulicy Janowieckiej w Górze Puławskiej. Ta powinna być ukończona do końca roku 2025.