Powrót do przeszłości - Lubelskie Klasyki Nocą! Do Wozu odc. 7

Witajcie w najnowszym odcinku "Do Wozu", gdzie czeka na Was nie lada gratka! Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego – zamiast jednego pojazdu, mamy dla Was aż siedem wyjątkowych klasyków, które przypomną Wam czasy, kiedy motoryzacja była sztuką. Pod Areną Lublin co czwartek o godzinie 20:00 odbywa się wyjątkowe spotkanie – "Lubelskie Klasyki Nocą". To wydarzenie, które przyciąga miłośników zabytkowych aut, pełne sentymentu i pasji. W tym odcinku zobaczycie między innymi niezawodnego Mercedesa W123, luksusowego Grand Marquisa z silnikiem V8, czy unikatowego Golfa 1 Cabrio w rzadkiej wersji Toscana. Oprócz podziwiania pięknych samochodów, uczestnicy mają okazję wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z innymi właścicielami, co sprawia, że to nie tylko spotkanie, ale prawdziwa społeczność. Jeżeli fascynuje Was motoryzacja i klimat dawnych lat, ten odcinek jest dla Was! Zapraszamy do oglądania i dołączania do naszej motoryzacyjnej podróży w przeszłość. Nie przegapcie tego wyjątkowego odcinka – czeka na Was mnóstwo emocji, inspiracji i motoryzacyjnych ciekawostek!