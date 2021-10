Nowe odcinki ekspresówek w regionie. Znamy plany drogowców na 2022 rok

Do końca grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w całym kraju ogłosić przetargi na 11 odcinków dróg ekspresowych, o łącznej długości 102 km. Wśród lubelskich dróg znajdują się odcinek S17 Piaski – Hrebenne, podzielony na trzy etapy realizacyjne. – Jest to w sumie 60 kilometrów drogi ekspresowej od Zamościa do Hrebennego. Planowane oddanie inwestycji to przełom 2025/2026 roku – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Do domknięcia tej ekspresówki brakuje odcinka Piaski-Zamość. Tę inwestycję podzielono na 8 odcinków realizacyjnych. Droga powinna być gotowa w latach 2027/2028, choć niektóre jej odcinki mogą zostać oddane do użytku wcześniej.

W tym roku w ramach Programu budowy 100 obwodnic 2020-2030, jeszcze w grudniu, zostanie także ogłoszony przetarg na budowę obejścia Gorajca. Przypomnijmy, że w ramach tego programu w Lubelskiem powstanie jeszcze 6 obwodnic – Łęcznej, Łukowa, Janowa Lubelskiego, Zamościa, Szczebrzeszyna i Dzwoli. Ta ostatnia jest już budowana. Na pozostałych trwają prace dokumentacyjne.

Na przyszły rok GDDKiA zapowiada sporo przetargów – na 24 odcinki dróg, o łącznej długości 252 km. – Wśród planowanych postępowań znajdują się m.in. trzy odcinki S12 Lublin-Dorohusk, o łącznej długości 75 km. Przypomnijmy, że w ramach S12 jest już realizowana obwodnica Chełma – dodaje Łukasz Minkiewicz. Wśród zapowiedzianych inwestycji na przyszły rok, które mogą interesować kierowców z naszego regionu, z pewnością znajdują się dwa odcinki S19, od Rzeszowa do Barwinka.

Szefostwo GDDKiA zastrzega jednak, że założenia na rok 2022 mają charakter wstępny. Wszytko będzie zależeć od możliwości finansowania tych inwestycji.

Przypomnijmy, że trwa budowa drogi ekspresowej S19. Odcinek od Lublina do Rzeszowa będzie gotowy do eksploatacji w połowie przyszłego roku. Natomiast północna część S19, do Lublina do granicy województwa, w kierunku Białegostoku, będzie dostępna dla samochodów w 2025 lub na początku 2026 roku.