To ostatnia szansa. Tu bezpłatnie w sobotę sprawdzisz ustawienie świateł w pojeździe

Kłopotliwy remont w Firleju. To nie błoto uszkodziło samochody!

Na remont drogi do Kamionki mieszkańcy czekali od lat. Niestety w jego trakcie część kierowców trwale zabrudziła swoje auta. Początkowo sądzili, że do ich karoserii przykleiło się błoto. Niestety, było to mleczko cementowe, szybko schnące. Do jego usunięcia myjnia nie wystarczy.