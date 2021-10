Trzecie podejście do drogi 858. Czytelnicy obawiają się, że remont się opóźni

Remont niemal 42 kilometrów drogi wojewódzkiej numer 858 na Roztoczu, od Szczebrzeszyna, przez Biłgoraj, do granicy z woj. podkarpackim, podzielono na dwa etapy. Pierwszy (od Szczebrzeszyna do Biłgoraja) to niemal 30 kilometrów, kolejny (do granicy z woj. podkarpackim) to 12 kilometrów.

– 2 sierpnia 2021 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podpisał umowę z firmą Roden Road Design Polska na przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 858, od Szczebrzeszyna do Biłgoraja. Firma za opracowanie dokumentacji projektowej zaproponowała kwotę w wysokości 3,7 mln zł. Teraz ma 16 miesięcy na przygotowanie dokumentacji dla tego zadania – mówi Kamil Jakubowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Problem pojawił się przy przetargach na wyłonienie wykonawcy dokumentacji na 12-kilometrowy fragment od Biłgoraja do granicy z województwem podkarpackim.

– Już drugi raz w tym roku przetarg został unieważniony. Czy ZDW planuje trzecie podejście w tym roku, czy też może zmieni się forma przetargu albo też kwota przeznaczona na zamówienie? Niestety, w związku z już drugim unieważnieniem przetargu, perspektywa przebudowy tego odcinka coraz bardziej odsuwa się w czasie – pisze do nas Czytelnik.

– Powodem unieważnienia dwóch poprzednich przetargów na opracowanie dokumentacji była zbyt wysoka kwota, jaka została zaproponowana. Mamy nadzieję, że tym razem, gdy wirus SARS-CoV-2 powoli odpuszcza, będzie więcej zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji dla tego zadania firm, a co za tym idzie, kwoty jakie zostaną nam zaproponowane, będą mniejsze – tłumaczy Kamil Jakubowski. – W przetargach, które ogłaszamy zauważyliśmy, że, niestety, kwoty, jakie są nam proponowane, czy to na wykonanie dokumentacji, czy na budowę, rozbudowę, czy modernizację dróg, są o mniej więcej od 40 do 60 proc. większe niż jeszcze dwa lata temu – dodaje Kamil Jakubowski. Rzecznik zapewnia, że przetarg na ten odcinek zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych 14 dni.