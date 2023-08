Zlot wuesek. Dużo zdjęć

Rano w sobotę w kierunku Radomia na pokazy lotnicze odleciał klucz najnowszych helikopterów ze Świdnika. Trzy maszyny dumnie skierowały się w kierunku Mazowsza. W tym czasie dziesiątki motocyklistów szykowało się do parady ulicami Świdnika, głównego punktu XV zlotu motocykli WSK. Po paradzie, która zablokowała na chwilę centrum tego miasta, motocykliści przenieśli się do parku Zatorze, bazy zlotu.

- Praktycznie wychowałem się na „wuesce” Wyciągaliśmy te maszyny ze stodół, remontowaliśmy, a potem szaleliśmy po wiejskich drogach – mówi Krzysztof Krawiec, mieszkaniec gminy Łaszczów w powiecie tomaszowskim. – Co w trzecim gospodarstwie stoi „wueska”, w gorszym lub lepszym stanie. Nikt ich jednak nie chce sprzedawać. Mimo że ich nie remontują, to trzymają na lepsze czasy lub z sentymentu. Tego sprzętu jest jeszcze dużo, ale coraz trudniej go kupić od pierwszego właściciela.