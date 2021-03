"Osoby niesłyszące czują muzykę". Lubelski zespół nakręcił wyjątkowy teledysk

• W sobotę odbędzie się premiera teledysku do waszego najnowszego utworu pt. "TV SHOW", który promujecie hasłami #DOSTĘPNOŚĆ i #INKLUZYWNOŚĆ. Co to znaczy?

– "Dostępność", bo zależy nam na tym, żeby ta muzyka była dostępna naprawdę dla wszystkich, nie tylko słyszących, ale też dla osób, które muzykę czują, bo osoby głuche także ją lubią i chodzą na koncerty. Hasło "Inkluzywność" jest tak naprawdę pomysłem Magdaleny Gach, tłumaczki języka migowego, która występuje w naszym teledysku. Nie znajduje się jednak w rogu odbiornika, ale jest w centrum uwagi – w innym miejscu, niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Sama Magda była zaskoczona, bo po naszych rozmowach spodziewała się, że po prostu będzie tłumaczyć ten teledysk, a nie że zostanie jego gwiazdą.

• Skąd w ogóle wziął się pomysł stworzenia teledysku w PJM?

– W ubiegłym roku byłem nominowany do Lubelskich Wyróżnień Kulturalnych Żurawie i podczas gali wystąpiłem z zespołem 6BM. Tam poznaliśmy Magdę, która nasz koncert tłumaczyła na żywo, a samych tekstów uczyła się praktycznie tuż przed występem. Mieliśmy okazję wtedy porozmawiać, bo jeszcze przed koncertem opowiadałem jej o naszej muzyce, a ona zastanawiała się, jak ją przekazać. Już w trakcie występu zauważyłem, że to Magda jest gwiazdą i skupia na sobie uwagę. Nie tylko wykonuje swoją pracę dobrze, ale też fajnie. To dzięki niej także osoby głuche mogły poczuć naszą muzykę. To mnie zupełnie oczarowało. W końcu w mojej głowie zrodził się pomysł na ten projekt, zaproponowałem chłopakom z zespołu na próbie, żebyśmy stworzyli taki teledysk z myślą o osobach niesłyszących.

• To raczej nietypowa na polskim rynku muzycznym inicjatywa.

– Mamy nadzieję, że nasz projekt zapoczątkuje taki trend w muzyce i że ten teledysk pokaże odbiorcom, że kwestia dostępności może być ciekawa, kolorowa. A sam tłumacz, jak wspomniałem, może być gwiazdą i znajdować się w centrum projektu, a nie gdzieś na jego marginesie.

• W czasie pandemii chyba wszyscy zrozumieliśmy, co to znaczy brak dostępu do kultury. Tymczasem osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami zmagają się z takim problemem na co dzień.

– Ja z zawodu jestem nauczycielem i przez wiele lat pracowałem z dziećmi z różnymi trudnościami rozwojowymi. Dzięki temu rozumiem potrzeby takich ludzi. Na pewno ci tłumacze przy okazji różnych wydarzeń powinni pojawiać się częściej, tak aby kultura w ogóle była jeszcze bardziej dostępna i każdy mógł z niej korzystać. Dlatego poprzez nasz teledysk chcielibyśmy zainteresować innych sprawą, ale i pokazać że takie działania mogą być fajne i przyciągać uwagę.

• O czym opowiada utwór "TV SHOW"?

– Utwór opowiada o takiej niezdrowej relacji człowieka z innym człowiekiem, o toksycznej miłości, ale też o zatracaniu się w wirtualnym świecie. Czasem ludzie zapominają o prawdziwym życiu, wsiąkają w telewizję, seriale. To też opowieść o izolacji, jaka nas spotkała w czasie pandemii. Ten utwór nie został napisany specjalnie pod teledysk, tylko teledysk powstał do utworu, ale tak się złożyło, że w tej historii ważną rolę odgrywa telewizja, a to właśnie tam najczęściej spotykamy się z językiem migowym i tłumaczami, dzięki temu to w pewien sposób się ze sobą połączyło.

• W 2019 roku wydaliście debiutancką płytę "Neophobia". Nowy singiel zwiastuje kolejny krążek?

– Na ten moment mamy plany jedynie na single, prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy wydamy kolejny. Teraz, w czasie pandemii, zespoły nie mogą koncertować, jest to więc dla nas czas skupienia się przede wszystkim na tworzeniu. Pomysłów mamy naprawdę mnóstwo, ale wydaje mi się, że teraz jest zapotrzebowanie na pojedyncze utwory. Czas pokaże, co dalej. Jeżeli ten pomysł wypali, to może z tych utworów zrobi się cały krążek.

27 marca o godz. 16 na kanale YouTube zadebiutuje teledysk do najnowszego singla grupy 6BM - "TV SHOW". Pomysłodawcą klipu i scenarzystą jest wokalista zespołu Łukasz Furman, realizatorem i montażystą - Mikołaj Kołodziejczyk z Kołodziejczyk Video, realizatorem nagrania - Robert Kutrzepa, za charakteryzację odpowiadała Patrycja Głaszewska.



Zespół 6BM tworzą: Łukasz Jan Furman – Wokalista, Daniel Cajzer – Basista, Kamil Zgondek – Klawiszowiec i Kamil Majewski – Perkusista. W teledysku udział wzięła Magdalena Gach - Tłumaczka Języka Migowego.