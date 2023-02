Dotacje na łapanie deszczówki. Można liczyć na wsparcie do 5 tys. zł

– Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć na realizację różnych inwestycji, których celem jest zatrzymywanie wód opadowych w gospodarstwie domowym. Wachlarz możliwości wykorzystania dotacji jest bardzo szeroki. Może być to budowa wolnostojącego lub podziemnego zbiornika, ogrodu deszczowego, studni chłonnej lub też inne rozwiązanie. Można też zmodernizować istniejącą już instalację zatrzymywania deszczówki. W kontekście obserwowanych zmian klimatycznych, projekty adresowane do gospodarstw domowych są równie ważne, co zadania z zakresu dużej retencji – wylicza Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Miejski program małej retencji adresowany jest do mieszkańców Lublina. Wnioski o dofinansowanie do budowy systemów małej retencji mogą składać osoby fizyczne – właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina, z wyłączeniem nieruchomości, na których zarejestrowana jest działalność gospodarcza.

Można liczyć na wsparcie do 5 tys. zł na jedną nieruchomość, w wysokości 70 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 tys. zł.

Wniosek można złożyć na realizację inwestycji polegającej na: * budowie naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu * budowie podziemnego zbiornika na wody opadowe * budowie ogrodu deszczowego w pojemniku * budowie studni chłonnej.

Wniosek, oprócz danych wnioskodawcy lub pełnomocnika powinien zawierać charakterystykę planowanej inwestycji, opis nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe i roztopowe, opis planowanej inwestycji (parametry techniczne, sposób wykorzystania zgromadzonych wód opadowych, nasadzone rośliny, itp.) oraz zestawienie planowanych wydatków.

Termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o rozliczenie dotacji nie może być późniejszy niż 15 listopada tego roku.

W BIP dostępne jest już ogłoszenie o naborze do tegorocznej edycji programu wraz z wnioskiem, zaś sam nabór zgłoszeń ruszy w poniedziałek. Wnioski o udzielenie dotacji można złożyć w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin ul. Zana 38 (VII piętro pokój nr 710) i w Biurach Obsługi Mieszkańców UM Lublin przy ulicach: Wieniawskiej 14, Wolskiej 11, Filaretów 44, Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 w godzinach 7.45-15.15 lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Termin składania wniosków upływa 28 marca o godz. 15.30.

Od początku istnienia programu powstało do tej pory ponad 100 instalacji małej retencji: zbiorników podziemnych i naziemnych, studni chłonnych i oczek wodnych