Rozpoczęła się „Pielgrzymka wielkopostna do kościołów stacyjnych Lublina”. Lista

– Wielki post jest dla człowieka wierzącego lekarstwem. W dzisiejszych czasach, gdy wszyscy jesteśmy zabiegani, chwila - by uzdrowić naszą duszę - jest bardzo ważna. Dzięki postanowieniom, które podejmujemy podczas wielkiego postu odkrywamy, że chcemy kochać oraz - z pragnienia miłości - odkrywać Pana Boga – mówi ks. Mirosław Ładniak, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie. – Słowa, jakie słyszą wierni podczas posypania głowy popiołem „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” lub „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” służą wzbudzeniu pokory w człowieku. Bo, żeby wejść w wielki post trzeba uświadomić sobie, że nie my jesteśmy właścicielami życia - człowiek jest jedynie jego dzierżawcą. Posypanie głowy popiołem ma nam pomóc lepiej przeżyć post, nie dlatego, że muszę, a pragnę - podsumowuje ks. Ładniak.

Już po raz dziesiąty w Lublinie od środy popielcowej aż do Niedzieli Palmowej (od 22 lutego do 2 kwietnia 2023 r.), w kolejne dni wielkiego postu, trwać będzie „Pielgrzymka wielkopostna do kościołów stacyjnych Lublina” organizowana według tradycji rzymskiej zapoczątkowanej w VI wieku – podaje archidiecezja lubelska. Co roku gromadzi ona coraz większe rzesze lublinian. Kościoły stacyjne – to 40 lubelskich kościołów, w których osoby pragnące w ten sposób pogłębiać swoje przeżywanie wielkiego postu, gromadzą się na Mszy świętej, przez czterdzieści dni udając się codziennie do innego kościoła. Jest to okazja do dawania świadectwa wiary w Syna Bożego, a jednocześnie do szczególnej modlitwy, nawrócenie i rozpoczęcia nowego życia z Chrystusem oraz do przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Adresy świątyń stacyjnych i terminy odprawianych w nim nabożeństw:

22 lutego 2023, Środa Popielcowa. godz. 6.30 i 18.00

kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka, Al. Kraśnicka 76

Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin – 6.30

23 lutego 2023, czwartek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. bł. Piotra Jerzego Frassatiego, ul. Skierki 12

Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin – 7.00

24 lutego 2023, piątek, godz. 6.45 i 18.00

kościół pw. MB Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7

25 lutego 2023, sobota, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, ul. Bursztynowa 20

26 lutego 2023, niedziela, godz. 8.00

kościół pw. Świętej Trójcy, ul. Nałęczowska 94

27 lutego 2023, poniedziałek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Piotra Apostoła (pojezuicki), ul. Królewska 9

28 lutego 2023, wtorek, godz. 6.45 i 19.00

kościół pw. Świętego Krzyża (KUL), Al. Racławickie 14

1 marca 2023, środa, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Agnieszki, ul. Kalinowszczyzna 62

2 marca 2023, czwartek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19

3 marca 2023, piątek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Jadwigi Królowej, ul. Koncertowa 15

4 marca 2023, sobota, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Brata Alberta, ul. Willowa 15

5 marca 2023, niedziela, godz. 8.00

kościół pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Paderewskiego 20

6 marca 2023, poniedziałek, godz. 7.30 i 18.00

kościół pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Nadbystrzycka 40

7 marca 2023, wtorek, godz. 7.30 i 19.00

kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Staszica 16

8 marca 2023, środa, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Jagiełły 7 (Felin)

9 marca 2023, czwartek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Ks.Marianie), ul. Bazylianówka 85

10 marca 2023, piątek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (garnizonowy), Al. Racławickie 20

11 marca 2023, sobota, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Mikołaja, ul. ks. M. Słowikowskiego 1

12 marca 2022, niedziela, godz. 11.30

kościół pw. Przemienienia Pańskiego (seminaryjny), ul. Prym. S. Wyszyńskiego 6

13 marca 2023, poniedziałek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Piotra i Pawła (OO. Kapucyni), ul. Krakowskie Przedmieście 42

14 marca 2023, wtorek, godz. 7.00 i 17.00

kościół pw. św. Eliasza Proroka (OO. Karmelici), ul. Biernackiego 9A (szpital)

15 marca 2023, środa, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Roztocze 1

16 marca 2023, czwartek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Jana Kantego, ul. Berylowa 9

17 marca 2023, piątek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Nałkowskich 80B

18 marca 2023, sobota, godz. 7,00 i 19.00

kościół pw. Świętego Krzyża, ul. Pogodna 7

19 marca 2023, niedziela, godz. 7.30

kościół pw. bł. Biskupa Władysława Gorala, ul. ks. J. Popiełuszki 28

20 marca 2023, poniedziałek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Józefa, ul. Filaretów 7

21 marca 2023, wtorek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe, ul. Droga Męczenników Majdanka 27

22 marca 2023, środa, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Jana Pawła II, ul. bp. M. Fulmana 9

23 marca 2023, czwartek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, ul. Kasztanowa 1

24 marca 2023, piątek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. św. Judy Tadeusza, ul. Abramowicka 2 (szpital)

25 marca 2023, sobota, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy, ul. Milenijna 7

26 marca 2023, niedziela, godz. 7.00

kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (pobrygidkowski), ul. Narutowicza 6

27 marca 2023, poniedziałek, 6.30 i 18.00

kościół pw. Wieczerzy Pańskiej, Al. Warszawska 31

28 marca 2023, wtorek, godz. 7.30 i 18.00

kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (OO.Karmelici Bosi), ul. Świętoduska 14

29 marca 2023, środa, godz. 7.30 i 18.00

kościół pw. św. Jakuba Apostoła, ul. Głuska 145 (dojazd linią 3)

30 marca 2023, czwartek, godz. 7.00 i 18.00

kościół pw. Chrystusa Króla, ul. Ponikwoda 32

31 marca 2023, piątek, godz. 7.00 i 17.00

kościół pw. Świętego Ducha, ul. Krakowskie Przedmieście 1

1 kwietnia 2023, sobota, godz. 8.00 i 18.00

kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Krochmalna 47