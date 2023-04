Filip Zyga wysłał sondę w stratosferę. Już w liceum konstruował drony

Sondę o nazwie HABSat (ang. High Altitude Balloon Satellite), urządzenie pomiarowe do przeprowadzania eksperymentów na wysokości ok. 30 km nad powierzchnią Ziemi studenci wysłali już po raz drugi. - Pierwszy, pełny test konstrukcji odbył się 7 maja ubiegłego roku i zakończył się sukcesem - przypomina inż. Filip Zyga, założyciel i przewodniczący KN Cosmo, koordynator grupy projektowej, student II stopnia informatyki na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. Misja balonu miała kilka celów. Poza rejestrowaniem informacji bezpośrednio związanych z eksperymentem – np. wykonanie obrazowania Ziemi, stratosfery czy innych charakterystycznych dla przedsięwzięcia danych – niezwykły projekt był okazją do zdobycia doświadczania i wiedzy niezbędnej do realizacji kolejnych celów.

W sobotę (22 kwietnia) sonda, nad którą prace na PK trwały od listopada 2021 r., a której pomysłodawcą budowy i jej wystrzelenia był mgr inż. Paweł Kisielewicz po raz drugi została wysłana do stratosfery. - Tym razem miała za zadanie zbadać natężenie promieniowania kosmicznego na różnych wysokościach przelotu oraz sprawdzić stopień tłumienia promieniownia kosmicznego przez atmosferę. To badanie jest częścią pracy doktorskiej obecnej opiekunki naszego koła mgr. inż. Katarzyny Smelcerz - mówi Filip Zyga.

Sonda wystartowała z Placu Targowego w Wolbromiu. Po wykonaniu pomiarów w stratosferze po kilku godzinach powróciła z pomocą spadochronu na ziemie. Trasę przelotu oraz wybrane dane z sondy można było śledzić na żywo oraz podejrzeć po starcie na stronie habsat.pl