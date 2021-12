Dziennik Wschodni od dziś znowu w pełnym składzie

1 grudnia to ważny dzień w historii Dziennika Wschodniego. Krzysztof Wiejak i Agnieszka Mazuś wracają do pracy po 9 miesiącach od haniebnego i zupełnie pozbawionego podstaw zwolnienia przez likwidatora Leszka Kukawskiego. Likwidatora, który zasłynął siłową wymianą zamków w redakcji i przejęciem jej dokumentacji. Wszystko to działo się w sobotę wczesnym rankiem, kiedy w redakcji Dziennika zazwyczaj nikogo nie ma. Osoba, która wybrała taki termin, liczyła zapewne, że po cichu uda jej się przejąć kontrolę nad niezależną gazetą. Przeliczyła się. Niedługo po tych wydarzeniach, które kojarzą się bardziej z działaniami znanymi z jakichś autorytarnych reżimów, niż demokratycznego państwa prawa, sąd usunął likwidatora.

Kolejne miesiące były jednak wciąż trudnym czasem dla redakcji. Spółka nadal nie miała bowiem zarządu, który mógłby przywrócić do pracy zwolnionych redaktorów. To zmieniło się wreszcie 24 listopada. Tego dnia udziałowcy Corner Media wybrali zarząd w osobie piszącego niniejsze słowa. Za udzielone mi zaufanie, dziękuję wszystkim wspólnikom.

Dziękuję również wszystkim naszym Czytelnikom, którzy wielokrotnie dawali wyraz temu, że silny i niezależny od rządzących i biznesu Dziennik Wschodni, leży im na sercu. Działo się to już w marcu, kiedy przed naszą redakcją przy ulicy 3 Maja, odbyła się manifestacja w obronie wyrzucanych osób. Ale także i wielokrotnie później, kiedy Czytelnicy pytali co z nami i interesowali się losem gazety, której mogą zaufać.

Minęło 9 miesięcy od wydarzeń, które mogłyby zmieść z powierzchni ziemi niejedną firmę. Daliśmy radę, za co dziękuję wszystkim tym pracownikom, którzy podjęli trud pracy w bardzo niesprzyjających warunkach, w pewnym momencie nawet bez wypłacanego na czas wynagrodzenia.

Teraz jesteśmy jeszcze mocniejsi.

Paweł Buczkowski, zastępca redaktora naczelnego, członek zarządu Corner Media