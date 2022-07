TRANSPORT I LOGISTYKA

Patent „na radę nadzorczą”, z powodzeniem stosowany (do czasu) przez sami wiecie kogo, ma kolejnych wiernych naśladowców wśród bliskich nam sercu samorządowców. Ostatnio tym prostym, jednak dostępnym dla nielicznej grupy znajomych królika sposobem na wzbogacenie się, zainteresował się Jarosław Stawiarski (PiS), marszałek Trójmorza, Dwóch Brzegów i PKP Cargo. Miejscówka w radzie nadzorczej tej ostatniej przysporzy mu do skromnej urzędniczej pensji (22,3 tys. PLN) kolejne circa about 10 tys. PLN. Tym samym, nawet jak inflacja przebije 20 proc., to Marszałkowi spokojnie wystarczy do pierwszego, a jak zaciśnie pasa, to może nawet i do drugiego.

A będzie granitowa tablica z umową i nazwiskiem?