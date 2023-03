A może by tak do Wymysłowa? Wąskotorówka planuje nowy sezon

Zanim zacznie się sezon i ogłosimy rozkład jazdy, planujemy przejazd specjalny. Wstępnie myślimy o 2 kwietnia i standardowym przejeździe do Poniatowej z ogniskiem w Karczmiskach. Cały czas zbieramy zamówienia od grup zorganizowanych, które planują wycieczki kolejką już nawet na sierpień. Szkoły i przedszkola rezerwują terminy na maj i czerwiec, potem są grupy kolonijne – wylicza Kamil Domański, kierownik sekcji Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej, który przyznaje, że w tym roku dla pracowników NKW Dzień Dziecka będzie trwał prawie trzy tygodnie bez przerwy, bo organizatorzy atrakcji dla najmłodszych wybierają terminy przejazdów przed i po 1 czerwca.

Oficjalnie sezon wąskotorówki zaczyna się 30 kwietnia. Trwają przygotowania do otwarcia nowego odcinka do Wymysłowa. Pojadą tam uczestnicy zorganizowanych wycieczek. To część trasy w stronę Nałęczowa, o który ciągle dopytują internauci i pasażerowie.

– Odkrzaczamy tory, trwa wymiana podkładów. W najbliższych dniach efekty będzie oglądał inspektor, który oceni stan faktyczny odcinka. Bez jego akceptacji nie możemy korzystać z trasy. Odległość z Karczmisk do Wymysłowa jest porównywalna do tej do Poniatowej, w podobnych cenach będą bilety. Myślimy też o specjalnej trasie dla amatorów jazdy kolejką, bo w sumie podróż by trwała ponad trzy godziny, a odległość jaką by przejechali pasażerowie: Karczmiska-Polanówka-Karczmiska-Poniatowa-Wymysłów-Karczmiska, to ponad 40 kilometrów – planuje kierownik.

Podkłady, którymi pracownicy NKW zastępują te wysłużone, pochodzą z puli podarowanej powiatowi przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

To materiał uzyskany podczas modernizacji linii koło Warszawy. Operacja była możliwa dzięki umowie, jaką w zeszłym roku podpisało starostwo powiatowe w Opolu Lubelskim, które jest właścicielem wąskotorówki. Przekazane podkłady są drewniane, a tylko takich może używać kolejka, z uwagi na to, że jest zabytkiem.

Wąskie tory oddzielają Karczmiska od Wymysłowa, który jest niewielką miejscowością. Mieszkańcy pamiętają nieistniejący budynek stacyjny i plac na którym kiedyś składowano buraki. Dziś wysiadając w Wymysłowie trudno nawet znaleźć miejsce gdzie stała stacja.

Kolejarze z NKW wspierani przez wolontariuszy oraz dawnych i obecnych mieszkańców Wymysłowa chcą stworzyć tu miejsce podobne do tego w Polanówce. Żeby pasażerowie mieli gdzie spędzić czas: dorośli rozpalić ognisko, a dzieci się pobawić. W planach jest też odtworzenie peronu i montaż napisu z nazwą miejscowości.

Niebawem na stronie NKW pojawi się rozkład jazdy na nowy sezon i cennik. Jak zapowiadają organizatorzy przejazdów nie będzie podwyżek.

Kiedy w zeszłym roku pisaliśmy o tegorocznych planach Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej i już wtedy mówiło się o Wymysłowie, nasi czytelnicy pytali, czy nie dałoby się odnogi z Karczmisk/Polanówki dociągnąć do Kazimierza? To by było coś... Podsuwali też pomysł by wąskotorówka odzyskała swoje lokalne znaczenie komunikacyjne.

– Szansy na budowę linii kolejowej z Opola lubelskiego przez Poniatową i Bełżyce do Lublina chyba nie ma, bo plany rozbudowy kolei na Lubelszczyźnie na najbliższe lata są bardzo skromne i zachowawcze. Czyli te trzy miejscowości są wykluczone z komunikacji szynowej. Zrobić więc z wąskotorówki linię dojazdową do Nałęczowa, zsynchronizowaną z pociągami do Lublina, i będziemy mieli kolejny spory fragment regionu skomunikowany kolejowo – komentował jeden z internautów uważając, że wąskotorówka, która zaczyna 131 rok działalności nie musi być jedynie turystyczną atrakcją naszego regionu.

Żeby Nadwiślańska Kolei Wąskotorowa znów dotarła do Nałęczowa, po uruchomieniu odcinka do Wymysłowa potrzebne są prace na dalszej trasie: do Niezabitowa, Wąwolnicy i dopiero do uzdrowiska.

Do wynajęcia przed sezonem

Teraz rezerwując pociąg na wyłączność można wybierać między trasami różnej długości:

* Karczmiska - Poniatowa - Karczmiska - Polanówka - Karczmiska (30 km)

* Karczmiska - Poniatowa - Karczmiska (20 km)

* Karczmiska - Polanówka - Karczmiska (10 km)

* Karczmiska - Pustelnia - Karczmiska (11 km)