Dwie osoby ranne w wypadku. Sprawca był pijany

Wydarzyło się to we wtorek ok. godz. 21.30 w Rozalinie (pow. opolski). 39-latek z gminy Józefów nad Wisłą kierujący w trakcie jazdy uderzył w tył znajdującego się przed nim renault, którym kierowała 55-letnia kobieta.

Uderzenie było na tyle silne, że renault wpadł do rowu i tam się przewrócił

Kiedy na miejsce dotarła policja, okazało się, że sprawca był kompletnie pijany, na dodatek nie miał uprawnień do kierowania. Zarówno on, jak i 55-latka z renaulta trafili do szpitala.

Mężczyzna niebawem usłyszy zarzuty.

– Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna – przypomina asp. Katarzyna Bigos, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Dodaje, że od 1 października obowiązują też przepisy zaostrzające kary dla pijanych kierowców. – Dzięki zmianom, wobec recydywistów nie będzie można orzec kar o charakterze wolnościowym - będzie im grozić wyłącznie kara pozbawienia wolności – podkreśla policjantka.