Jubilatka gwiżdże i rusza. Jeszcze wskoczysz do zabytkowego wagonu

Ten sezon będzie szczególny, bo w tym roku kolejka ma 130. urodziny. Z szykowanych nowości są nowe trasy pociągów i drezyn rowerowych do Poniatowej, gdzie od niedawna, w wyremontowanym budynku stacyjnym, działa Stacja Kultura, oraz zajazdu rybackiego w Pustelni. To zmiana, bo przez 20 lat funkcjonowania kolejki podróżowano z Karczmisk do Poniatowej lub do Opola Lubelskiego.

– Stacja Kultura czynna jest od lutego. Oczywiście, planując otwarcie restauracji, braliśmy pod uwagę podróżnych z kolejki i drezyn rowerowych. Pewnie latem więcej osób, zwłaszcza tych poruszających się drezyną, co jest forsowne, będzie miało ochotę na napoje i lody. Dzieci na gofry. W sezonie wiosennym i jesiennym goście raczej wybiorą obiad. Ale sami jeszcze nie wiemy, jak to będzie, pociąg zatrzymywał się u nas dopiero raz, gdy otwieraliśmy stację. Zgodnie z umową, wąskotorówka ma mieć na Stacji Kultura ponad godzinę postoju. Zapraszamy wszystkich podróżnych – mówi Anna Wyroślak, właścicielka dawnej stacji kolejowej w Poniatowej, która została zamieniona w restaurację i hotel.

Oprócz tej nowości – przy zajeździe Pustelnia powstaje przystanek i miejsce, z którego skorzystają użytkownicy drezyn rowerowych i podróżni.

– Docelowo chcemy, żeby można było kupić bilet u konduktora na wszystkich stacjach i przystankach, bez konieczności pokonywania całej trasy, na przykład z Karczmisk do Karczmisk, tak jak to jest w przypadku specjalnych kursów w marcu – zapowiadają pracownicy kolejki.

– Powiat opolski, jako właściciel kolejki, dokłada wszelkich starań, aby jedyna wąskotorówka w województwie lubelskim ciągle funkcjonowała i się rozwijała. W roku 2021 z własnych środków przeznaczyliśmy ponad milion złotych na inwestycje w NKW. Przejazd, zarówno zabytkowym szlakiem, jak i drezynami rowerowymi, stanowić będzie atrakcję turystyczną nie tylko dla mieszkańców Lubelszczyzny – mówi starosta opolski Dariusz Piotrowski.