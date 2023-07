Kolej na wakacje. Wąskotorówka ma urodziny

Powstanie atrakcji turystycznej powiatu opolskiego, czyli Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej ma związek z Janem Kleniewskim, właścicielem dóbr ziemskich: Kluczkowice, Łaziska, Wrzelów i Szczekarków. To on zdecydował, że zamiast uprawiać w majątkach nieopłacalne wówczas zboża będzie uprawiał chmiel i buraki. Co spowodowało powstanie zakładów rolniczo-przemysłowych, a te potrzebowały transportu. Przyjmuje się, że 131 lat temu powstała kolejka, której historię kontynuuje ciuchcia z której bardzo chętnie korzystają mieszkańcy i turyści.

– Największy tłok był 3 maja, byli pasażerowie, którzy decydowali się na jazdę na stojąco, bo wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Ale takich sytuacji będzie coraz mniej, gdy zakończymy remont otwartego wagonu i przybędzie nam kolejnych 31 siedzących miejsc. Jednorazowo zabierzemy w trasę 255 osób. Nikt nie powinien zostać zawiedziony na peronie – zapowiada Kamil Domański, kierownik sekcji Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej, który liczy, że kolejny „letniak” pamiętający przełom lat 50. i 60. ubiegłego wieku, powinien wyjechać na trasę jeszcze w lipcu.

Teraz pasażerowie mają do dyspozycji dwa wagony odkryte i cztery zamknięte.

– Najwięcej osób chce jechać w otwartych, uważają, że to większa atrakcja. Ale w zamkniętych latem też jest przyjemnie, bo zamontowaliśmy dodatkowe wentylatory, jest klimatyzacja i podróż jest bardzo przyjemna – dodaje kierownik, który zaprasza w weekend do Karczmisk na urodziny zabytkowej wąskotorówki.