Malinowy targ wkurzonych pod ministerstwem. Jest zawiadomienie do CBA

Dokładnie, te ceny oscylowały na granicy 4,50 zł/kg. A sam koszt produkcji to 8 zł/kg. Rolnicy obwiniają za to rząd, który dopuścił do nadmiernego importu mrożonych owoców z Ukrainy.

– Nie będziemy rozdawać za darmo. To nasza ciężka praca. Nie może być w Polce tak, że praca się nie opłaca. U nas jest uczciwa cena. Cena u nas będzie dużo niższa niż w supermarketach. To chore ze zagraniczne korporacje nakładają na malinach 1600 proc. marży– zauważa szef Agrounii.

Jego zdaniem, obecny problem na rynku owoców miękkich nie wynika wyłącznie z nadmiernego transportu produktów z Ukrainy, ale również z „patohandlu”. – Mówimy jasno: wolny rynek tak, ale bez wypaczeń. I trzeba się tego trzymać. Minister Telus nie rozwiązał tej sytuacji. Głównym problemem jest to, że ludzi z ministerstwa rolnictwa i ministra żaden patohandlarz w kraju się nie boi – stwierdza Kołodziejczak.