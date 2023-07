Młody kierowca saaba zignorował znak STOP. Stracił prawo jazdy

Do zdarzenia doszło ok. godz. 5 rano. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że kierujący saabem 20-latek z powiatu świdnickiego jadąc w kierunku Kazimierza Dolnego zignorował znak STOP, wjechał na skrzyżowanie i doprowadził do zderzenia z mającym pierwszeństwo audi. Siła uderzenia była tak duża, że saab stanął w płomieniach.

Obaj kierowcy oraz ich pasażerowie trafili do szpitala. 20-letniemu sprawcy z uwagi na młody wiek, krótki okres posiadania uprawnień do kierowania oraz spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym już po raz drugi w ciągu roku, zostało zatrzymane prawo jazdy.