Na drogach może być ślisko. Przekonał się o tym młody kierowca

Do zdarzenia doszło w Godowie w powiecie opolskim. Tuż po 6 rano kierowca renault z powodu zbyt wysokiej w stosunku do warunków na drodze prędkości, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Auto 24-latka przewróciło się na bok. Życiu i zdrowiu kierowcy nic nie grozi. Policja apeluje o ostrożność - zarówno do kierowców, jak i pieszych.

- Nie przechodźmy przez ulicę w miejscach niedozwolonych i na czerwonym świetle. Nośmy odblaski. Kierowca jadący z prędkością 80 km/h widzi pieszego ubranego na ciemno z odległości 30-50 metrów. Już jeden element odblaskowy powoduje, że pieszego widać z odległości 120-160 metrów - przypomina st. asp. Katarzyna Bigos.

Trudne warunki drogowe prognozowane są dzisiaj w niemal części województwa, nie licząc jego północnej części. Ostrzeżenia IMGW mówiące o marznących opadach obowiązują do godz. 19. Chodzi o powiaty: puławski, opolski, kraśnicki, lubelski, miasto Lublin, świdnicki, chełmski, miasto Chełm, krasnostawski, hrubieszowski, janowski, biłgorajski, zamojski, miasto Zamość i tomaszowski.