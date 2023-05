Niezwykłe znalezisko w sadzie. Moneta, którą płacono w czasach przed Chrystusem

W biurze Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie leży niewielki srebrny denar, który przekazała prywatna osoba. Znalezisko budzi zainteresowanie środowisk poszukiwaczy-amatorów i specjalistów, którzy potwierdzają, że pieniądz pochodzący z czasów przed narodzinami Chrystusa jest niezwykłym znaleziskiem.

- Była zaledwie piętnaście centymetrów pod ziemią, między drzewami w sadzie kuzyna. Wróciłem w to miejsce, bo wcześniej znalazłem tam fragment fibuli (ozdobnej zapinki). Ciekawe co jeszcze jest pod drzewami, ale trzeba poczekać aż będą likwidować sad i wtedy zbadać teren – mówi Krzysztof Kozłowski, który zawodowo związany jest z budownictwem i remontami, natomiast w czasie wolnym od blisko dziesięciu lat wyprawia się z wykrywaczem metali i prowadzi poszukiwania na terenie gminy Józefów nad Wisłą. – Chodzę tam, gdzie mi pozwalają właściciele gruntu, to kilkanaście działek, jestem tam głównie wiosna i jesienią, bo potem są zasiewy. Interesuję się historią, należałem do Stowarzyszenia „Szansa” z Annopola ale teraz sam szukam – dodaje pan Krzysztof, który działa za zgodą służb konserwatorskich i w kontakcie z nimi.

Moneta, podobnie jak fragment zapinki to przypadkowe znaleziska. Fibula trafiła już do muzeum, denar czeka na decyzję muzealników.