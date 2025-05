Opole Lubelskie wybiera. "To jest mój obowiązek"

Nieprzyjemna, deszczowa pogoda w Opolu Lubelskim dzisiaj nie zachęcała do wyjścia z domu, co najpewniej przekładało się na frekwencję w wyborach prezydenckich.

- U nas tak już jest, ludzie po prostu często nie interesują się polityką - nie kryje z-ca przewodniczącego komisji, Borys Środek. - Najwięcej osób zwykle przychodzi po zakończeniu mszy w kościele, czyli mniej więcej do godz. 13, a potem zwyżkę notujemy około 18-19 - dodaje. - Na razie frekwencja jest dość umiarkowana - ocenia.

Mieszkańcy, którzy udali się do OCK, by oddać głos, tłumaczą, że to ich obywatelski obowiązek.

- My jako mieszkańcy Opola Lubelskiego i jako Polacy musimy decydować kogo wybierzemy na prezydenta. Niektórzy ludzie nie chodzą na wybory i później mają wzajemne pretensje. Uważam, że lepiej pójść i oddać głos, także po to, by nie mieć sobie nic do zarzucenia - mówi nam jedna z mieszkanek centrum miasta, Hanna Kwolczak. - Na wybory chodzę zawsze, to jest mój obowiązek - podkreśla. Jak dodaje, tym razem długo wahała się kogo poprzeć. - Zdecydowałam w ostatniej chwili.

Głosowanie w Opolskim Centrum Kultury do południa przebiegało spokojnie i bez zakłóceń.