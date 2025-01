Tłukli łańcuchem, przypalali papierosami. Już nikogo więcej nie napadną

Sprawcy brutalnych napaści zostali zatrzymani, a sąd ich aresztował (fot. KPP Opole Lubelskie)

Jest ich trzech. Każdemu grozi do 15 lat więzienia. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. To sprawcy brutalnych napaści, do jakich doszło ostatnio w powiecie opolskim.

