Z fantazją i promilami. 16-latek wziął dziewczynę na przejażdżkę autem rodziców

Była niedziela, ok. godz. 20. W miejscowości Wrzelowiec (pow. opolski) policjanci zatrzymali do kontroli audi. Za kierownicą siedział 16-letni chłopak. Od razu było wiadomo, że w tym wieku uprawnień do kierowania samochodem mieć nie może. Ale okazało się, że samochód należący do jego rodziców nie ma też ubezpieczenia i aktualnych badań.

Natomiast młody kierowca miał w organizmie alkohol. Dokładnie 0,5 promila. I w tym stanie podróżował ze swoją 15-letnią koleżanką.

Przed rodzicami musiał się tłumaczyć z tego, że bez ich zgody wziął kluczyki do auta. Za swoje zachowanie ma też odpowiadać przezd sądem.