16-latek okradł wujka i tatę. Zabrał 45 tys. zł

Nastolatków zatrzymano w czwartek. Był to efekt włamania do jednego z zakładów wulkanizacyjnych, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

– Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kradzieży dokonał jeden z 16-latków, zaś drugi stał na „czatach”. Po zakończonej akcji mieli podzielić się gotówką – informuje sierżant sztabowy Ewelina Semeniuk.

Policjanci dodają, że kradzieży dokonał bratanek właściciela. Chłopak wcześniej wielokrotnie odwiedzał wujka w pracy.

– Wiadomo też, że wcześniej nastolatek pracującemu tam swojemu ojcu, ukradł z kieszeni kurtki oryginalne klucze, a następnie wspólnie ze swoim wspólnikiem udali się do warsztatu. Nastolatek przy pomocy klucza otworzył główne drzwi wejściowe, następnie z szuflady biurka ukradł klucz do metalowych kasetek, po czym, po przełamaniu zabezpieczeń zabrał zjadającą się w nich gotówkę, łącznie 45 tysięcy złotych – dodaje Semeniuk.

Część skradzionych pieniędzy udało się odzyskać. 20 tys. zł jednak przepadło.

– Nieletni przyznali się do winy. Oznajmili, że część pieniędzy przeznaczyli na bieżące potrzeby i zachcianki – dodają policjanci.

Sprawą nastolatków zajmie się Sąd Rodzinny.