Radny Łukasz Gołąb (fot. mat. prywatne)

To element gry politycznej zmierzający do wyeliminowania mnie z przestrzeni publicznej – tak o donosie wypowiada się radny Łukasz Gołąb z Parczewa. Mieszkaniec w piśmie do Rady Miasta przekonuje, że Gołąb „oszukuje wyborców”, bo na stałe mieszka w Lublinie.

