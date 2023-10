Dramatyczna historia. Bóbr wykopał dół, człowiek w nim zginął

Do tragedii, o której policja poinformowała dzisiaj, doszło w piątek ok. południa. Informację przekazał znajomy 72-latka. Obaj wybrali się do Siemienia nad rzekę Tyśmienica na ryby.

Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna w trakcie wędkowania wpadł do wielkiego dołu w gruncie, tuż przy samym brzegu rzeki. Nie zdołał się wydostać i doszło do utonięcia.

– Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, a ciało mężczyzny zostało zabezpieczone i przekazane do zakładu medycyny sądowej celem wykonania sekcji zwłok. Wstępnie wykluczono działanie osób trzecich – informuje sierż. szt. Anna Borowik z parczewskiej policji.

Wszczęte w tej sprawie postępowanie ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.