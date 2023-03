Dworzec od lat nieczynny i nieoświetlony. „Pasażerowie nie wiedzą, gdzie iść”

– Jak wiemy dworzec jest zamknięty. Budynek i pobliski teren nie są oświetlone – mówi radna. Na ten problem zwrócili jej uwagę mieszkańcy. – Ludzie się skarzą, że wysiadają na stacji i jest ciemno. Nie wiadomo, w którą stronę iść. Niezbyt to dobra reklama dla miasta – zauważa Matejczuk.

Dworzec pozostaje zamknięty przynajmniej od 20 lat.

– Zarówno dworzec jak i jego otoczenie należą do PKP. Nie możemy tam postawić latarni i płacić za to rachunków. Zwrócimy się z tym do kolejowej spółki – zapowiada Michał Bożym, zastępca burmistrza Parczewa. W przeszłości samorząd prowadził rozmowy z koleją o przejęciu nieruchomości. Ale PKP nie chciały oddać jej w drodze darowizny. – Udało się jedynie wpisać obiekt do gminnej ewidencji zabytków i to nałożyło na kolej obowiązki renowacji – zaznacza Bożym.

W 2020 roku kolejowa spółka podjęła się modernizacji peronu i przystanku przy ulicy Kolejowej w Parczewie w ramach przebudowy linii do Lubartowa. Na stacji pojawiły się nowe tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Uruchomiono też nowy przystanek w Laskach.

– Możemy powrócić do rozmów, jeśli taka będzie wola radnych. Trzeba jednak pamiętać, że będzie się to wiązać z kosztami zakupu nieruchomości i późniejszego jej utrzymania – zwraca uwagę zastępca burmistrza. – Ale być może w ramach programu rewitalizacji moglibyśmy się starać o środki zewnętrzne na ten cel – sugeruje.

Z kolei, radny Łukasz Gołąb (Porozumienie Samorządowe) uważa, że zagospodarowanie budynku na poczekalnię byłoby nierentowne. – Potrzebny jest konkretny pomysł na wykorzystanie obiektu i gwarancja uzyskania dużego zewnętrznego finansowania, tak aby nie obciążać bezpośrednio miny. Remont na pewno będzie kosztowny, skoro budynek widnieje w ewidencji zabytków – dodaje Gołąb.

PKP najchętniej wynajęłyby nieruchomość i takie ogłoszenie widnieje na stronie internetowej. Chodzi o 241 mkw. powierzchni, która może służyć celom handlowo-usługowym. „Stan techniczny budynku dobry” – czytamy.

Dworzec wybudowano pod koniec XIX wieku. Zatrzymują się tu pociągi TLK oraz REGIO do Lublina. Z danych ruchu kolejowego wynika, że stacja obsługuje od 100 do150 pasażerów na dobę.