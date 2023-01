Fundacja nie dostanie budynku na szkołę. Lubelski szpital wygrał

– Powiat parczewski jako jedyny w województwie nie ma na swoim terenie placówki specjalnej. Chcieliśmy taką powołać w budynku po studium – mówi Alicja Zdunek–Żołna, wiceprezes powołanej w 2020 roku fundacji. Założyli ją rodzice niepełnosprawnych dzieci. – Bardzo nam zależy by nasi podopieczni byli odpowiednio zaopiekowani. A teraz muszą być dowożeni do takich szkół we Włodawie czy w Radzyniu Podlaskim. Spędzają 2 godziny w podróży i nie mają już siły na rehabilitację, a ta jest przecież konieczna– tłumaczy Zdunek–Żołna.

Fundacja wiązała duże nadzieje z budynkiem po studium medycznym, które województwo lubelskie zlikwidowało kilka miesięcy temu. – Mieliśmy nawet spotkanie w Lublinie, na którym przedstawiciele urzędu marszałkowskiego obiecywali, że to prawie pewne i ta nieruchomość będzie dla nas – przyznaje wiceprezes Victora. W rozmowy włączył się też starosta parczewski Janusz Hordejuk. – Fundacja wykonuje bardzo dobrą pracę na rzecz niepełnosprawnych. Od początku mojej kadencji współpracujemy. Chcieliśmy utrzymać budynek po studium w naszych rękach–podkreśla Hordejuk.

Niestety, sprawy potoczyły się inaczej. – Dostaliśmy pismo o odmowie użyczenia nieruchomości. Nie zaproponowano nam niczego zastępczego. Teraz jesteśmy w kropce– nie ukrywa Zdunek – Żołna. Dziwi to również starostę. – W moim odczuciu to działanie polityczne, abyśmy tej nieruchomości nie dostali– stwierdza.

Okazuje się, że zarząd województwa ma już innego chętnego na ten budynek. „Zainteresowanie wyraził dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. profesora Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, który planuje utworzenie tam Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Psychiatrycznego” – pisze marszałek Jarosław Stawiarski w odpowiedzi na interpelację radnej wojewódzkiej Bożeny Lisowskiej (PO), która również próbowała interweniować w tej sprawie.

Dyrekcja lubelskiego szpitala potwierdza, że chce w Parczewie uruchomić ZOL na 120 łóżek dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, którzy wymagają całodobowej opieki . – Zakres prac adaptacyjnych obejmie kompleksowy remont obiektu wraz z jego częściową nadbudową – mówi Marek Domański, zastępca dyrektora ds. lecznictwa. – Obecnie poszukujemy możliwości na zewnętrzne dofinansowanie tego zadania – przyznaje lekarz. Wstępny kosztorys remontu to 34 mln zł.

Pomimo tych trudności, parczewska fundacja nie poddaje się. – Będziemy próbować dalej pozyskać jakąś nieruchomość. Nie zmienia to faktu, że stale pomagamy 25 dzieciom niepełnosprawnym, bo piszemy projekty i dostajemy granty na ten cel. Prowadzimy zajęcia w Tyśmienicy, gdzie użyczono nam szkolne sale– zaznacza wiceszefowa Victora. Z danych fundacji wynika, że do szkoły specjalnej mogłoby uczęszczać nawet 80 uczniów z niepełnosprawnościami z terenu powiatu.