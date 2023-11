Łowił ryby. Nagle wypadł z łódki do lodowatej wody

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek na zbiorniku wodnym w miejscowości Podedworze. 45 - latek wypłynął łódką na połów ryb, ale nagle stracił równowagę i wypadł z łódki do lodowatej wody. - Mężczyzna próbował samodzielnie odwrócić łódkę. Świadek zdarzenia widząc całą sytuację powiadomił dyżurnego parczewskiej komendy- relacjonuje sierżant sztabowy Anna Borowik z parczewskiej policji. 45-latek był zanurzony w wodzie do pasa.

- Mężczyzna został przetransportowany do łodzi strażaków. Po zbadaniu przez ratowników medycznych okazało się, że nie wymaga hospitalizacji- zaznacza policjantka.