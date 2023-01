Milion na zabytek. Potrzeby tylko dobry pomysł

Pałac Łubieńskich w Kolanie to wzniesiona w XIX wieku rezydencja dworska. Przed wybuchem II wojny światowej aż do lat 70. ubiegłego wieku działała tam szkoła. Potem ulokował się tam Dom Pomocy Społecznej. Teraz funkcjonuje w nim Dzienny Dom Pomocy i Aktywny Klub Seniora prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu.

Pod koniec ubiegłego roku pałac brał udział w konkursie „Nasz Zabytek”. W województwie lubelskim konkurowało z nim 19 innych budynków. Pałac Łubieńskich okazał się jednak bezkonkurencyjny.

Teraz rozpoczął się drugi etap głosowania, w którym wygrać można dofinansowanie w wysokości miliona złotych.

– Lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak wcześniej organizatorowi zależy na inicjatywie mieszkańców, bo w tym konkursie to właśnie oni mają wpływ na to, jak zabytek będzie im służyć przez następne lata – informuje Fundacja Most the Most, organizator konkursu.

Zadaniem mieszkańców będzie odpowiedź na pytanie, czego brakuje w ich okolicy. Może będzie to miejsce spotkań, wystaw, koncertów, zajęć edukacyjnych, siedziba Koła Gospodyń Wiejskich, sala warsztatowa, klub dyskusyjny? Pomysły wraz z ich uzasadnieniem przesyłać można za pomocą strony internetowej fundacji. W Pałac Łubieńskich już w najbliższą środę o godz. 16.00 odbędzie się też spotkanie, podczas którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły.

– Potem przeanalizujemy je. Równie istotna będzie opinia właściciela zwycięskiego zabytku oraz niezbędna akceptacja konserwatora zabytków. Na tej podstawie nastąpi wybór najlepszych pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskiego zabytku – informują organizatorzy konkursu. – Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z jego właścicielem i przyznanie dofinansowania na rewaloryzację zabytku oraz dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji.