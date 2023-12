O krok od tragedii. Kotek wszedł na lód, a dzieci za nim. Interweniowała policja

Muzyczny powrót do lat 80-tych. 80’s Rock Live Show w Fabryce Kultury Zgrzyt

Będzie to szósta edycja Still Of The Night - 80s Rock Live Show ale po raz pierwszy w Lublinie! Still Of The Night - '80s Rock Live Show to jedyny w Polsce muzyczny hołd dla zespołów rockowych i hair-metalowych z lat ’80. Już jutro w Zgrzycie.