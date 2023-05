Parczewski „cud” i psychiatria dziecięca. Pan Adam to połączył

Przy drzewie na ulicy Spółdzielczej od tygodnia gromadzą się ludzie. Na pniu widzą wizerunek Jezusa lub Matki Bożej.

– To objawienie – mówią niektórzy z nich i modlą się pod dębem. Inni wyjmują tylko smartfony, by uwiecznić ten „cud”. Z kolei, Adam Kościańczuk z Parczewa zorganizował licytację, która trwała do poniedziałku. Wygrana to liść z osławionego już drzewa.

– 720 złotych trafiło we wtorek na rzecz psychiatrii dziecięcej – cieszy się Kościańczuk.

– Największą kwotę (360 zł) zadeklarował Tomasz Kupian, a ja postanowiłem ją podbić o kolejne 360 zł i w ten sposób konto Lubelskiego Stowarzyszenia Naukowego Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii zasili 720 zł, a zaczęło się od 5 zł – opowiada pomysłodawca. – Na przyszłość życzę Polakom więcej uśmiechu oraz dystansu do siebie i życia.

Pan Tomasz, który już dostał liść, to na co dzień menadżer ośrodka wypoczynkowgeo Kropelka w Białce koło Parczewa.

– Z jednej strony kierował mną patriotyzm regionalny, takie przywiązanie do miasta, ale też chęć pomocy i dodania czegoś od siebie w tym smutnym kraju – stwierdza Tomasz Kupian.