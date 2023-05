Pomysł na dworską rezydencję. Dzięki mieszkańcom gmina dostała 1 mln zł

To wygrana w konkursie Nasz Zabytek Fundacji Most the Most. – Dzięki wspólnemu wysiłkowi i przy sprawnym zaangażowaniu mieszkańców, pałac już niebawem odzyska dawną świetność – cieszy się Dariusz Łobejko, wójt gminy Jabłoń w powiecie parczewskim. To właśnie lokalna społeczność miała zgłaszać w konkursie swoje pomysły na zagospodarowanie obiektu. – W okresie międzywojennym aż do lat 70. XX wieku w pałacu mieściła się szkoła, później dom pomocy społecznej – przypomina wójt.

Od kilku lat swoją siedzibą ma tam Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora.

– W 2020 roku przeprowadziliśmy niewielki remont oraz częściową adaptację, aby dostosować budynek do obecnej funkcji – zaznacza Łobejko.

Dzięki dotacji, samorząd może już myśleć o nowym przeznaczeniu. Jedna z koncepcji zakłada utworzenie tam archiwum społecznego. – To ma być miejsce spotkań z najstarszymi osobami z terenu gminy. Będzie to okazja do prezentacji starych zdjęć miejscowości oraz nagrywania relacji do zasobów archiwum – tłumaczy wójt.

Kolejny pomysł to klub kultury i książki. – Pałac w ten sposób stanie się centrum kulturalnym i naukowym, gdzie odbywać się będą warsztaty, koncerty, wystawy, prelekcje oraz spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – precyzuje samorządowiec.

Umowa z fundacją Most the Most została już podpisana – W konkursie Nasz Zabytek najważniejszą rolę pełnią ludzie pełni energii. Jesteśmy dumni z mieszkańców gminy Jabłoń, którzy stanowią grupę prawdziwych lokalnych bohaterów – uważa Brygida Ślabska, prezes fundacji.

Neogotycki pałac Łubieńskich jest dworską rezydencją z połowy XIX wieku. Jego architekturę urozmaicają ryzality w czterech bokach. Gotycki charakter nadają mu m.in. ostrołukowe otwory i blendy. Przy obiekcie zachowały się pozostałości parku z zabytkowym starodrzewem.