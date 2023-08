Trzech na jednego w Białce. Sprawcy pobicia usłyszeli zarzuty

W tym tygodniu Prokuratura Rejonowa w Parczewie postawiła zarzuty pobicia trzem podejrzanym, którzy zaatakowali 22-latka z Lublina. Cała trójka to mieszkańcy powiatu parczewskiego w wieku 18 i 21 lat. Grozi im do 3 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło na początku sierpnia w Białce, jednej z wypoczynkowych miejscowości powiatu parczewskiego. Przy jednym z lokali doszło do szarpaniny. Trzech miejscowych zaatakowało przyjezdnego. Młodzi mężczyźni bili go i kopali po całym ciele. Świadkowie, przechodnie widzący zajście podeszli do policjantów patrolujących wioskę z prośbą o interwencję. Gdy mundurowi pojawili się przy wskazanym lokalu, zastali jedynie poszkodowanego. Sprawcy pobicia uciekli.

Na miejsce wezwano pogotowie. Ratownicy opatrzyli 22-latka i zabrali go do szpitala w Lublinie. Za ustalenie tożsamości sprawców zabrali się parczewscy kryminalni. To zadanie nie stanowiło dla nich poważniejszych trudności. Mundurowi odnaleźli i zatrzymali całą trójkę, dwóch 18-latków i 21-latka. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu.

Zgodnie z decyzją prokuratora, agresorzy otrzymali policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju, a także zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. O karze dla nich zdecyduje sąd.